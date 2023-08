Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν και Ντμίτρι Ούτκιν, οι συνιδρυτές του Ομίλου Βάγκνερ φέρεται να σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα έξω από τη Μόσχα.

Τα ονόματά τους βρίσκονταν στη λίστα των επιβατών του αεροσκάφους πριν την αναχώρησή του. Η ρωσική ιδιωτική παραστρατιωτική οργάνωση Βάγκνερ δηλώνει ότι καταρρίφθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις πριν αυτό συντριβεί στο έδαφος. Υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνεται εκτός ελέγχου να πέφτει από τον ουρανό. Τραβήχτηκε από το κινητό γυναίκας που βγήκε στον κήπο της πιθανόν επειδή άκουσε τις εκρήξεις και έτρεξε να δει τι συμβαίνει.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia’s Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

