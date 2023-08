Τον Ιούλιο, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, επισκέφθηκε την Κίνα προκειμένου να οικοδομήσει από την αρχή, σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού επισκέφθηκε μαζί με τους συνεργάτες της ένα εστιατόριο, όπου της σέρβιραν ένα πιάτο που αποτελείται από τα μανιτάρια «Jian shou ging, τα οποία είναι γνωστά για τις παραισθησιογόνες ιδιότητες τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η υπουργός Οικονομικών ανέφερε σε συνέντευξη της στο CNN «Πήγα με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και το άτομο που είχε κανονίσει το δείπνο μας έκανε την παραγγελία. Υπήρχε ένα νόστιμο πιάτο μανιταριών Δεν γνώριζα ότι αυτά τα μανιτάρια είχαν παραισθησιογόνες ιδιότητες. Αυτό το έμαθα αργότερα.»

Από τι παρασκευάζεται το πιάτο – Πώς το ταξίδι της Γέλεν έγινε trend

Το πιάτο παρασκευάζεται από μανιτάρια Lanmaoa asiatica, μέρη των οποίων γίνονται μπλε όταν μελανιάζουν ή κόβονται σε φέτες. Ο Δρ Peter Mortimer, καθηγητής στο Ινστιτούτο Βοτανικής του Kunming, δήλωσε στο CNN την Τρίτη: «Τα μανιτάρια Lanmaoa θεωρούνται δηλητηριώδη, καθώς μπορεί να είναι παραισθησιογόνα».

«Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν, μέχρι στιγμής, εντοπίσει τις ενώσεις που ευθύνονται για την πρόκληση των παραισθήσεων. Παραμένει ένα μικρό μυστήριο και τα περισσότερα στοιχεία είναι ανεπίσημα. Έχω έναν φίλο που κατά λάθος τα έφαγε και είχε παραισθήσεις για τρεις ημέρες».

Αξίζει να υπενθυμιστεί, ότι η Γέλεν βρισκόταν στην Κίνα για μια τετραήμερη επίσκεψη, η οποία, μαζί με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, νωρίτερα το καλοκαίρι, ήταν η πρώτη κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Η Γέλεν εξήρε το ταξίδι της ότι έθεσε τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Κίνα σε «ασφαλέστερη βάση».

Αφού ένας χρήστης του Weibo δημοσίευσε ότι η Γέλεν έφαγε στο εστιατόριο Yunnan που ονομάζεται In and Out κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, ένα hashtag που μεταφράστηκε ως «Το πρώτο γεύμα της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Yellen στο Πεκίνο είναι Yunannese» άρχισε να γίνεται trending στο διαδίκτυο.

Τι ανέφερε σύμβουλος της Γέλεν για το πιάτο με τα μανιτάρια

Ένας σύμβουλος της Γέλεν επιβεβαίωσε ότι η υπουργός Οικονομικών έφαγε το πιάτο με τα μανιτάρια στο εστιατόριο. «Μπορώ να σας πω ότι κανένας από εμάς δεν επηρεάστηκε από τα μανιτάρια», δήλωσε η Γέλεν στο CNN γελώντας, προτού ερωτηθεί τι εννοούσε όταν είπε ότι έμαθε για τις επιπτώσεις των μανιταριών «αργότερα».

«Διάβασα ότι αν τα μανιτάρια μαγειρευτούν σωστά, πράγμα που είμαι σίγουρη ότι έγινε σε αυτό το πολύ καλό εστιατόριο, δεν έχουν καμία επίπτωση. Αλλά όλοι μας απολαύσαμε τα μανιτάρια [και] το εστιατόριο, και κανείς μας δεν αισθάνθηκε κακές επιπτώσεις από την κατανάλωσή τους», είπε.

Η ανακοίνωση του εστιατορίου

Η αλυσίδα ανέφερε στο Weibo ότι η επίσκεψη της Yellen και η επιλογή του πιάτου είχαν προκαλέσει την εξάντληση αρκετών υποκαταστημάτων μέσα σε λίγες ώρες. «Στις 2 [μ.μ.], το κατάστημα Sanlitun ήταν το πρώτο που εξαντλήθηκε- από τις 8 μ.μ., τα καταστήματα της Σαγκάης, της Σενζέν, της Χανγκζού, της Τσενγκντού, του Σιάν, του Σιαμέν και του Τιαντζίν βιάστηκαν μέχρι να εξαντληθούν εντελώς», ανέφερε το In and Out στο Weibo.

«Δύο εβδομάδες μετά από εκείνο το γεύμα … οι συνάδελφοι από τα κεντρικά γραφεία στο branding, το προσωπικό, τα οικονομικά κ.λπ. μεταφέρθηκαν συλλογικά σε άλλη δουλειά και μετατράπηκαν σε εργάτες που έκοβαν μανιτάρια», ανέφερε το εστιατόριο σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση.