Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν «την υποχρέωση» να διαχειρίζονται τη σχέση τους με υπεύθυνο τρόπο παρά τις «μεγάλες διαφωνίες» ανάμεσά τους, επανέλαβε η Aμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή της στο Πεκίνο.

«Τα δύο έθνη έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται αυτή τη σχέση με υπεύθυνο τρόπο: να βρουν τρόπο να συμβιώσουν και να μοιραστούν την παγκόσμια ευημερία», ανέφερε η κυρία Γέλεν, υπογραμμίζοντας την «ζωτική» σημασία που έχουν οι επαφές υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, έκρινε ότι οι συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο με ανώτερους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης επέτρεψαν να σημειωθεί πρόοδος στη σχέση των ΗΠΑ και της Κίνας, που έχουν πλέον, όπως το βλέπει, «πιο στέρεες βάσεις».

«Γενικά, θεωρώ ότι οι διμερείς συναντήσεις μου –που διήρκεσαν συνολικά κάπου δέκα ώρες σε δυο ημέρες– αποτέλεσαν βήμα μπροστά στις προσπάθειές μας να θεμελιώσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα σε πιο στέρεες βάσεις», είπε η κυρία Γέλεν.

Επιπλέον, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις «στοχευμένες ενέργειες» που έχουν σκοπό την προστασία της εθνικής τους ασφάλειας, ενώ οι εμπορικοί περιορισμοί τους στην Κίνα δεν έχουν σκοπό την «εξασφάλιση οικονομικού πλεονεκτήματος».

«Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ενέργειές μας έχουν κίνητρο (…) ανησυχίες εθνικής ασφαλείας. Δεν τις χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε οικονομικό πλεονέκτημα», είπε η κυρία Γέλεν.

