Μετά από μερικές εβδομάδες προβολής της σε ορισμένους κινηματογράφους της, η Αλγερία ρίχνει τώρα «μαύρο» στην ταινία της Barbie.

Σύμφωνα με το Reuters, επίσημη πηγή είπε ότι η ταινία «προωθεί την ομοφυλοφιλία και άλλες δυτικές αποκλίσεις» και ότι «δεν συμμορφώνεται με τις θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις της Αλγερίας».

Έτσι το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, που επιβλέπει το περιεχόμενο των ταινιών που προβάλλονται και έχει τη δικαιοδοσία παύσης τους, προέβη στην απαγόρευση του μεγαλύτερου blockbuster των τελευταίων χρόνων λόγω πρόκλησης «φθοράς της ηθικής».

Με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling ως Barbie και Ken, η ταινία στέλνει την κούκλα της Mattel Inc (MAT.O) σε μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο.

Η ταινία έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως από το ντεμπούτο της στις 21 Ιουλίου.

