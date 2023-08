Ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών στη Χαβάη, των πιο πολύνεκρων εδώ και πάνω από έναν αιώνα στις ΗΠΑ, έφθασε χθες Δευτέρα τους τουλάχιστον 99 νεκρούς και «ενδέχεται να διπλασιαστεί» μέσα στην εβδομάδα, προειδοποίησαν χθες οι αρχές της πολιτείας, οι οποίες επικρίνονται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την ασύλληπτη καταστροφή.

«Κατά τη διάρκεια των δέκα επόμενων ημερών, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να διπλασιαστεί», τόνισε ο Τζος Γκριν, ο κυβερνήτης της πολιτείας, ανακοινώνοντας μέσω CNN τον εντοπισμό άλλων τριών πτωμάτων, που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων στους 99 νεκρούς μέχρι τώρα.

