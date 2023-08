Ένας συνοδός σχολικού λεωφορείου στο Τέξας καταγράφηκε σε ένα σοκαριστικό βίντεο να επιτίθεται βάναυσα σε έναν 17χρονο μαθητή την Πέμπτη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική περιφέρεια Conroe Independent School District, ο υπάλληλος χαστούκισε τον έφηβο, καθώς ο μαθητής προσπαθούσε να περάσει δίπλα του.

Ο έφηβος έπεσε στο πάτωμα μετά τα δύο πρώτα χαστούκια, αλλά ο υπάλληλος του σχολείου δεν υποχώρησε και συνέχισε να τον χτυπά.

Οι υπόλοιποι μαθητές προσπάθησαν να τον σταματήσουν ενώ ταυτόχρονα τραβούσαν βίντεο.

«Είσαι σε βίντεο! Μόλις χτύπησες ένα παιδί», ακούγεται ένας μαθητής που βιντεοσκοπεί την επίθεση να φωνάζει στον άνδρα.

Ο υπάλληλος του σχολείου σταμάτησε για λίγο και τράβηξε τον έφηβο από το πουκάμισό του πριν συνεχίσει να ουρλιάζει στο πρόσωπό του. Ο 17χρονος δέχτηκε πολλούς τραυματισμούς στην προσπάθεια του να κατέβει από το σχολικό για να σωθεί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, είναι άγνωστο τι οδήγησε στη διαμάχη ενώ το σχολείο απέλυσε τον υπάλληλο και το αστυνομικό τμήμα του Conroe ISD ξεκίνησε έρευνα για την θρασύτατη επίθεση.

«Είμαστε ενοχλημένοι από αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική για το εκατοντάδες σκληρά εργαζόμενο προσωπικό μεταφορών. Το άτομο δεν απασχολείται πλέον στην Περιφέρεια και το αστυνομικό τμήμα του Conroe ISD ολοκληρώνει την έρευνά του με την προσδοκία να ασκήσει ποινικές διώξεις», δήλωσε η διευθύντρια επικοινωνίας του Conroe ISD, Sarah Blakelock.

Μιλώντας στη The Post, μαθητές της σχολικής περιφέρειας εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα, όπως ένας υπάλληλος σχολείου, θα χτυπούσε ποτέ με τέτοιο τρόπο ένα παιδί» δήλωσε η μαθήτρια Αλέξα Περέζ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό.

A Texas high school employee was captured on a disturbing video brutally assaulting a 17-year-old foster care student on a school bus on Thursday, according to reports. He was fired.

The unidentified employee at Conroe Independent School District slapped the teen with an unknown… pic.twitter.com/fCTPjalsv4

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 12, 2023