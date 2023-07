Τον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ, Κέβιν Σπέισι, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης αυτή την εβδομάδα, σχεδόν ένα χρόνο αφότου ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν τον απάλλαξε από την κατηγορία της σωματικής που είχε κατατεθεί από τον ηθοποιό Anthony Rapp.

Μάλιστα, ο Κέβιν Σπέισι φαίνεται να έχει δύο μικρά πρότζεκτ που περιμένουν την κυκλοφορία τους, με σκηνοθέτες που δεν θα μπορούσαν παρά να είναι πιο δημόσια υποστηρικτικοί προς το πρόσωπό του.

Πόσο πιθανή ή όχι είναι η επιστροφή του σε χολιγουντιανές παραγωγές

Την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να την συνοδεύσουν ρόλοι στο Χόλυγουντ ξανά, όπως ήταν ο δόλιος πολιτικός στο «House of Cards» και το στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας στο «American Beauty». Μπορεί, όμως να μην επιστρέψει σύντομα ή και ακόμα να μην επιστρέψει και καθόλου.

Παρά τις νομικές επιτυχίες του Σπέισι, η δημόσια αντίληψή του είναι αμαυρωμένη και αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για τα στούντιο και τις πλατφόρμες streaming που επιθυμούν όσο τίποτα να αποφύγουν την αντιπαράθεση με το κοινό, δήλωσε ο Στίβεν Γκάλογουεϊ, πρύτανης του Dodge College of Film and Media Arts του Πανεπιστημίου Chapman.

«Έχει πραγματικά προβλήματα», δήλωσε ο κ. Galloway, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αρχισυντάκτης του The Hollywood Reporter.

«Στην κλίμακα από το 0 έως το 10, αυτός βρίσκεται στο μείον ένα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχισυντάκτης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του ο Σπέισι στη Βρετανία, ο ίδιος κατέθεσε για τη ζημιά που υπέστη η καριέρα του μετά τις δημόσιες κατηγορίες που άρχισαν να εμφανίζονται το 2017.

«Υπήρξε μια βιασύνη στην κρίση και προτού τεθεί ή απαντηθεί η πρώτη ερώτηση, έχασα τη δουλειά μου, έχασα τη φήμη μου, έχασα τα πάντα», παραδέχθηκε μιλώντας στον Guardian.

Τι αναφέρει ο ίδιος για το μέλλον στην υποκριτική

Μέσα σε λίγους μήνες από την αρχική καταγγελία, ο χαρακτήρας του κ. Σπέισι σκοτώθηκε στην τελευταία σεζόν του «House of Cards», οι σκηνές του ως J. Paul Getty στην ταινία «All the Money in the World» ξαναγυρίστηκαν με άλλον ηθοποιό και το Netflix απέσυρε την ταινία «Gore», στην οποία υποδυόταν τον συγγραφέα Gore Vidal.

Πέρα από δύο πρόσφατα γυρισμένους ρόλους που αναφέρονται στην IMDb, μια βάση δεδομένων ταινιών, δεν είναι σαφές αν ο Σπέισι έχει αναλάβει κάποια νέα πρότζεκτ.

Η ομάδα του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό και ο κ. Σπέισι δεν έδωσε πληροφορίες για την καριέρα του μετά την αθώωσή του αυτή την εβδομάδα.

Ο ίδιος αρκέστηκε να σχολιάσει για το μέλλον της καριέρας του στα σκαλιά του δικαστηρίου: «Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να επεξεργαστώ».

Kevin Spacey spotted drinking, celebrating acquittal at London hotspot https://t.co/uCevfosAEU pic.twitter.com/YRbpYhOAVy — Page Six (@PageSix) July 27, 2023

Τι του προτείνουν ειδικοί image makers

Ο Μάικ Πολ, ειδικός στις δημόσιες σχέσεις που ειδικεύεται στη διαχείριση της φήμης και των κρίσεων, δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των κατηγοριών που αντιμετώπισε ο Σπέισι, πρέπει να αποφύγει να «ρίξει ξανά βενζίνη σε θέματα που δεν θέλεις βενζίνη».

Και πρόσθεσε: «Το Χόλυγουντ θέλει να δει έναν χρόνο περισυλλογής και ήρεμης ανάλυσης».

Το καλύτερο βήμα, είπε ο κ. Galloway, για τον Σπέισι τώρα είναι να αναπτύξει project για την εταιρεία παραγωγής του, Trigger Street, ή να ακολουθήσει ανεξάρτητες δουλειές που εκτιμούν την υποκριτική του δεινότητα.

Οι επερχόμενοι ρόλοι του

Οι δύο γνωστοί επερχόμενοι ρόλοι του κ. Σπέισι είναι σε ταινίες ήσσονος σημασίας: «Control», μια βρετανική ταινία στην οποία υποδύεται έναν χάκερ που καταλαμβάνει το έξυπνο αυτοκίνητο ενός πολιτικού (ο ρόλος του είναι μόνο φωνητικός), και «Peter Five Eight», ένα κωμικό θρίλερ στο οποίο υποδύεται έναν σκιώδη άγνωστο που φτάνει σε μια μικρή ορεινή κοινότητα.

Ο Michael Zaiko Hall, σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «Peter Five Eight», δήλωσε σε ένα email ότι η ταινία, η οποία δεν έχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αντιπροσωπεύει μια επιστροφή στις μικρότερες ανεξάρτητες ταινίες με τις οποίες ο Σπέισι ξεκίνησε την καριέρα του.

«Έχουμε εδώ έναν διπλά βραβευμένο με Όσκαρ με θρυλική παρουσία στην οθόνη, του οποίου το όνομα μόλις καθαρίστηκε», δήλωσε ο Michael Zaiko Hall.

Και συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης: «Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια περίοδος απόψυξης, την οποία θα ακολουθήσει μια επανεμφάνιση στην κουλτούρα».

Ο Gene Fallaize, σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «Control», δήλωσε ότι προσέγγισε τον Κέβιν Σπέισι για τον ρόλο του ηχολήπτη το περασμένο φθινόπωρο και ότι η πρόσφατη ετυμηγορία έδειξε ότι «το στοίχημά μας απέδωσε».

Πριν από την απόφαση των ενόρκων, η ταινία του είχε συμφωνίες διανομής στη Γερμανία, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Τώρα, είπε ο κ. Fallaize, διαπραγματευόταν με Αμερικανούς και Βρετανούς διανομείς.

Ο Gene Fallaize πρόσθεσε ότι ο Σπέισι ίσως χρειαστεί να κάνει ανεξάρτητες ταινίες για ένα ή δύο χρόνια, δείχνοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει εμπορικές αποδόσεις, πριν τα μεγάλα στούντιο είναι έτοιμα να συνεργαστούν μαζί του ξανά.

«Είναι πιο πιθανό η Ευρώπη να είναι δεκτική», συμφώνησε ο Dominik Sedlar, ένας κροατικής καταγωγής σκηνοθέτης και φίλος του Σπέισι, ο πατέρας του οποίου γύρισε φέτος μια ταινία στην οποία ο ηθοποιός υποδύθηκε τον πρώτο πρόεδρο της χώρας.

Ο Dominik Sedlar δήλωσε ότι παρόλο που ο Σπέισι έχει δικαιωθεί δύο φορές από τους ενόρκους, τα στούντιο του Χόλυγουντ μπορεί να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον ηθοποιό «παρά να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος».

Τα τελευταία χρόνια, τόσο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όσο και το Φεστιβάλ των Καννών παρουσιάζουν με ευχαρίστηση έργα σκηνοθετών και ηθοποιών των οποίων η φήμη έχει αμαυρωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Γούντι Άλεν, ο Ρομάν Πολάνσκι και ο Τζόνι Ντεπ.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι και των δύο φεστιβάλ ερωτηθέντες αναφορικά με τον Κέβιν Σπέισι δήλωσαν ότι οι καλλιτεχνικοί τους διευθυντές δεν ήταν διαθέσιμοι να τον σχολιάσουν.

Ο Άλιστερ Σμιθ, εκδότης της The Stage, της μεγαλύτερης θεατρικής εφημερίδας της Βρετανίας, δήλωσε με email ότι η επιστροφή του Σπέισι είναι «εξαιρετικά απίθανη».

Το 2017 το Old Vic δημοσίευσε τα ευρήματα ανεξάρτητης έρευνας για τη θητεία του Σπέισι, η οποία αποκάλυψε ότι 20 ανώνυμα άτομα τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά χωρίς να το έχουν δηλώσει.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ ικανοποιητικά από τον Σπέισι. Αν δεν γίνουν, δεν μπορώ να τον δω να εργάζεται ξανά στο θέατρο του Λονδίνου», δήλωσε ο εκδότης της θεατρικής εφημερίδας.

Άλλωστε, οι επιστροφές ήταν πάντα δύσκολες στο Χόλυγουντ, το οποίο μπορεί να είναι πολιτικά φιλελεύθερο αλλά καλλιτεχνικά και οικονομικά συντηρητικό. Για εκείνους που τα κατάφεραν, όπως ο Μελ Γκίμπσον και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο δρόμος ήταν μακρύς.