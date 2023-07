Το βράδυ του Σαββάτου μετακινήθηκαν προληπτικά 19.000 άνθρωποι από τις περιοχές της Ρόδου που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη φωτιά, καθιστώντας την επιχείρηση εκκένωσης τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Η μάχη των πυροσβεστών με τα πύρινα μέτωπα ήταν ολονύχτια, ενώ το Λιμενικό Σώμα βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και προχώρησε στην επιχείρηση διάσωσης δια θαλάσσης, όπου 2.500 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφη σε ασφαλή σημεία.

Τουλάχιστον 12 περιοχές εκκενώθηκαν προληπτικά από τις Αρχές. Πρόκειται για τους οικισμούς Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνας, Λάερμα, Λάρδος, Λίνδος, Κάλαθος, Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκους, Μάσσαρη, Χαράκι αλλά και από ξενοδοχεία των περιοχών αυτών.

Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου με αναπνευστικά προβλήματα, με το ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό να τους παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμη, έχουν σημειωθεί δυο εισαγωγές, ενός ατόμου με κάταγμα από πτώση κατά την εκκένωση ξενοδοχείου και μιας 31χρονης εγκύου που βρίσκεται στη μαιευτική κλινική και η οποία ειναι καλά στην υγεία της και παρακολουθείται.



Για τις περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά έχει δοθεί εντολή από τους tour operators οι πτήσεις charter να έρχονται κενές ώστε να παραλαμβάνουν όσους επισκέπτες θέλουν να αποχωρήσουν από το νησί, ενώ έχει οργανωθεί από το ΥΠΕΞ hot spot στο αεροδρόμιο Ρόδου ώστε να υπάρχει ταχεία διεκπεραίωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους φορέων. Σύμφωνα με τις επιτόπιες καταγραφές της Πυροσβεστικής στο χωριό Λάερμα δεν υπήρξαν καταστροφές, παρά μόνο κάποιες περιορισμένες ζημιές περιμετρικά του οικισμού σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να διασωθει και ο οικισμός Ασκληπιείο.

Our thoughts are with the residents and tourists affected by the #wildfire currently raging in Rhodes #Ροδος 🇬🇷 and with the emergency management teams fighting the blaze

Yesterday #Sentinel3 🛰🇪🇺 acquired this impressive image at 08:41 UTC from 814.5 km above#Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/sS3a4odr4y

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 23, 2023