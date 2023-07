Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έθεσαν οι ρωσικές αρχές, την γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, λόγω των εκρήξεων που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό μέρος της.

Σύμφωνα με το Reuters, πέρα από τις υλικές ζημίες, οι εκρήξεις στην γέφυρα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό ενός κοριτσιού, το οποίο εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στη ρωσική πόλη Τεμριούκ.

Car traffic was stopped. Russian authorities claim that the railway connection will be restored at 9 am. They also don’t speak about the cause of the damage. Two people were killed. https://t.co/C8JgTPH8Td Photo by… pic.twitter.com/WM1AiWwyGD

Όλα ξεκίνησαν όταν το κανάλι Grey Zone της Ρωσίας, ένα κανάλι Telegram που παρακολουθείται έντονα και συνδέεται με τη μισθοφορική ομάδα Wagner, ανέφερε ότι υπήρξαν δύο χτυπήματα στη γέφυρα στις 03:04 π.μ. (0004 GMT) και στις 03:20 π.μ.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ένας κυβερνήτης που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, δήλωσε ότι η έκτακτη ανάγκη σημειώθηκε στον 145ο πυλώνα της γέφυρας που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας δήλωσε ότι υπήρξαν ζημιές στον δρόμο της γέφυρας που βρίσκεται πιο κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, αλλά δεν υπήρξαν ζημιές στους πυλώνες. Δεν ανέφερε τι προκάλεσε τις ζημιές. Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη γέφυρα.

Η κυκλοφορία διακόπηκε από τη χρήση της ρωσικής γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, την οποία κατέλαβε η Μόσχα το 2014, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. Βίντεο του Ρόιτερς δεν έδειξε καμία κίνηση στη γέφυρα.

«The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it,» stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023