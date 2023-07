Μετά τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ιούλιος έκανε ποδαρικό με τη θερμότερη εβδομάδα που έχει ζήσει ο πλανήτης από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις.

Και οι τάσεις δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί το πιο ζεστό όλων των εποχών, καθώς η κλιματική αλλαγή συνδυάζεται με την επιστροφή του μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό.

«Ο πλανήτης μόλις έζησε τη θερμότερη εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα» ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO).

«Ήρθε μετά τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με πρωτοφανείς επιφανειακές θερμοκρασίες στη θάλασσα και ιστορικό χαμηλό στην έκταση των θαλάσσιων πάγων στην Ανταρκτική» ανέφερε ο φορέας του ΟΗΕ.

