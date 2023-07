Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, Φίλιπ Πετρούσεφ, φαίνεται πως θα παραμείνει στο ρόστερ των Σίξερς και μετά το Summer League όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Φιλαδέλφεια, Νικ Νερς.

Ο 23χρονος Σέρβος είχε γίνει draft το 2021 από τους Σίξερς στο νούμερο 50, με την ομάδα από την Φιλαδέλφεια να διατηρεί τα δικαιώματα του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μέχρι και σήμερα.

Ο Πετρούσεφ συμμετείχε στο Summer League με την φανέλα των Σίξερς, εκεί όπου είχε μια αρκετά καλή εικόνα, έχοντας 10,4 πόντους και 6.2 ριμπαόυντ ανά παιχνίδι.

Την αποκάλυψη για το μέλλον του στο ΝΒΑ έκανε ο προπονητής της ομάδας, Νικ Νερς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο podcast του επίσης παίκτη των Σίξερς, Ταϊρίς Μάξεϊ. Ο πρωταθλητής με τους Ράπτορς το 2019 μίλησε πάνω στο θέμα του να έχουν ευκαιρίες οι νεότεροι αθλητές. Χαρακτηριστικά είπε.

«Δίνουμε στους νέους παίκτες αρκετά λεπτά. Ο Τζέιντεν (σ.σ. Σπρίνγκερ) και ο Λου (σ.σ. Κίνγκ), ο Φίλιπ (σ.σ. Πετρούσεφ) ο οποίος θα είναι στο ρόστερ αυτήν την χρονιά. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να δουλεύουμε και στην τακτική» είπε ο coach των Σίξερς.

Nick Nurse revealed that Filip Petrusev will remain part of the Philadelphia 76ers beyond the Summer League 😲 pic.twitter.com/Wi7bPlIcLz

— BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2023