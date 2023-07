Μπορεί αυτόν τον μήνα να έκλεισε τα 61 (συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου) αλλά ο για-πάντα-έφηβος Tom Cruise συνεχίζει να «ροκάρει» σε μοναδικές περιπέτειες που όλοι έχουμε αγαπήσει. Με αφορμή την έβδομη ‘έκδοση’ του Mission Impossible-Dead Reckoning Part One που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Τετάρτη 12/7, η COSMOTE TV μας δίνει την ευκαιρία στην streaming υπηρεσία της να κάνουμε δωρεάν ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό στο σύμπαν του Cruise. Σε ένα σύμπαν που βρίσκει τον Cruise να συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Christopher McQuarrie σε καμία δεκαριά ταινίες. Το λες τελικά και συμφωνία χαρακτήρων. Βέβαια, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της περιπέτειας έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους σκηνοθέτες, κάτι που θα το θυμηθείτε παρακάτω…

Top Gun (1986) & Top Gun: Maverick (2022)

Θα ξεκινήσουμε από την ταινία μύθο του 1986 που τον έβαλε στο χάρτη των νέων, ωραίων και διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι ευκαιρία για μία Top Gun βραδιά και μία back to back θέαση των δύο βραβευμένων με Όσκαρ ομότιτλων ταινιών. Σημειώνεται ότι το Top Gun: Maverick (2022) αποτελεί μία σπάνια περίπτωση ενός sequel που θεωρήθηκε πολύ ανώτερο από το πρωτότυπο. Για την ιστορία στην πρώτη ταινία ο Μάβερικ είναι ένας απόφοιτος σχολής επίλεκτων πιλότων, όταν στο σίκουελ έρχεται πλέον ως εκπαιδευτής μαχητικών αεροσκαφών και αντιμέτωπος με το παρελθόν του, εκπαιδεύοντας ένα απόσπασμα αποφοίτων για μια ειδική αποστολή. Το σίκουελ πέραν του Όσκαρ, απέσπασε συνολικά 94 βραβεία και αποθεώθηκε με 8.3 στο imdb.

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT (2018)

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το αφιέρωμα η πιο επιτυχημένη μέχρι τώρα ταινία του franchise, με τον Cruise να δίνει τα ρέστα του σε απίθανα και ριψοκίνδυνα stunts. Μόνο για το κόλπο HALO (High Altitude Low Opening) χρειάστηκε να εκπαιδευτεί έναν ολόκληρο χρόνο. Η ιστορία της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τον πράκτορα Ίθαν Χαντ που από τη μία δίνει μάχη για να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή και από την άλλη να αντιμετωπίσει μία καχύποπτη CIA που αμφισβητεί τα κίνητρά του.

EDGE OF TOMORROW (2014)

Μία ακόμα περιπέτεια, αυτή τη φορά επιστημονικής φαντασίας, που αγαπήθηκε από το κοινό είναι το «Στα όρια του Αύριο». Η ιστορία που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Hiroshi Sikurazaka «All You Need is Kill» διαδραματίζεται στο μέλλον, μετά από μία εισβολή εξωγήινων και την επικείμενη μάχη με τους ανθρώπους. Εκεί, ο ήρωάς μας Major William Cage (Cruise), ηγέτης σε αυτόν τον αγώνα, επανέρχεται κάθε φορά μετά το θάνατό του στη μάχη, μέσω μίας μυστηριώδους χρονικής τρύπας, για να ξαναζήσει τις ίδιες στιγμές, κάθε φορά όμως πιο προετοιμασμένος.

JACK REACHER (2012)

Μία ακόμα περιπέτεια που βρίσκει τον Christopher McQuarrie να σκηνοθετεί τον Cruise, αυτή τη φορά με ήρωα έναν στρατιωτικό ερευνητή εν ονόματι Τζακ Ρίτσερ. Η ιστορία ξεκινάει με τη δολοφονία πέντε ατόμων σε μία κατά τα άλλα ήσυχη αμερικανική πόλη, που δεν συνδέονται φαινομενικά μεταξύ τους αλλά που απαιτούν για τη διευκάλυνση αυτού του μυστηρίου, την επιστράτευση ενός ειδικού που είχε αποσυρθεί σε μία σχεδόν ασκητική ζωή. Είναι ‘αραγε το άτομο που συλλαμβάνεται ο πραγματικός δράστης; Μέχρι που θα φτάσει ο ήρωάς μας για να το ανακαλύψει; Το Jack Reacher αποτελεί προσαρμογή του best seller One Shot του Lee Child.

KNIGHT AND DAY (2010)

Άλλη μία περιπέτεια, αυτή τη φορά με πολλές δώσεις κωμωδίας, όπου ο μυστικός πράκτορας Ρόι γνωρίζει μέσα στο αεροπλάνο τη γοητευτική Τζουν (Cameron Diaz) και μπλέκουν σε μία περιπέτεια με τις πιο ανατρεπτικές καταστάσεις που ασφαλώς θα καταλήξουν σε έναν κινηματογραφικό… έρωτα.

COLLATERAL (2004)

Ακόμα μία βραβευμένη περιπέτεια που αγαπήθηκε, αυτή τη φορά από τη σκηνοθετική ματιά του Michael Mann. Το στόρι σε τίτλο θα μπορούσε να είναι: «Μία νύχτα, πέντε στόχοι!». Ο Jamie Foxx σε ρόλο ταξιτζή εν ονόματι Max (υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του), καλείται να πάει τον πελάτη του και επαγγελματία δολοφόνο Tom Cruise εν ονόματι Vincent στα θύματά του. Θα μπορέσει να τον σταματήσει; Χάριν ιστορίας, και σύμφωνα με τον Michael Mann, επειδή ο ρόλος του Vincent είναι να κυκλοφορεί χωρίς να τον αναγνωρίζει ή να τον θυμάται κανείς, έπρεπε ο Tom Cruise στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ρόλου να κάνει παραδόσεις FedEx σε μια γεμάτη αγορά του Λος Άντζελες περνώτας απαρατήρητος.

MINORITY REPORT (2002)

Και ποιος δεν είχε δει τότε αυτήν την ταινία δράσης με την υπογραφή του μεγάλου Steven Spielberg. Πρόκειται για μία ακόμα ταινία επιστημονικής φαντασίας για τον επίτιμο πρωταγωνιστή μας, που λαμβάνει χώρα το 2054. Η ιστορία θέλει τον επικεφαλής μιας ειδικής αστυνομικής ομάδας, που μπορεί να προβλέπει τα εγκλήματα πριν ακόμα διαπραχθούν (…ώστε να συλλαμβάνει τους δράστες πριν ακόμα παρανομήσουν), να κατηγορείται για το μελλοντικό φόνο ενός άνδρα. Karma is a bitch.

