Αν κάτι πέτυχε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ότι έδωσε ανάσα ζωής στο ΝΑΤΟ.

Ποιος δεν θυμάται άλλωστε ότι λίγο καιρό πριν έρθουν τα πάνω κάτω στην Ευρώπη, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε χαρακτηρίσει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία «εγκεφαλικά νεκρή», δείχνοντας με το δάχτυλο την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, που απειλούσε ακόμη τότε ανοιχτά την Ελλάδα, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, με εισβολή ένα βράδυ έτσι ξαφνικά.

Έκτοτε η στρατιωτική επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά εδάφη κατέστησε αυτό το απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου ξανά σχετικό για τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ οι δύο ισχυροί γειτονικοί… σεισμοί ανάγκασαν την Άγκυρα να ρίξει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα.

Σήμερα πια, η Φιλανδία αποτελεί την τελευταία προσάρτηση της Συμμαχίας, η Σουηδία βγήκε μόλις χθες από την αίθουσα της αναμονής αφού εξασφάλισε την… τουρκική κάρτα εισόδου, ενώ η Ουκρανία περιμένει τα αποτελέσματα της συζήτησης για τη δική της ένταξη στην ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε σήμερα στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Ahead of next week’s NATO summit in Vilnius, here are nine experts on next steps for Ukraine, the alliance’s preparation for escalating U.S.-China tensions, and the new power bloc in northeastern Europe. https://t.co/nodWoFNrqT

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) July 7, 2023