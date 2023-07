Δύο αστυνομικοί και τέσσερις ένοπλοι και βομβιστές αυτοκτονίας σκοτώθηκαν, όταν οι ένοπλοι και οι βομβιστές αυτοκτονίας επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο νοτιοανατολικό Ιράν το Σάββατο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Ζαχεντάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουχιστάν, που είχε γίνει πεδίο μερικών από τις πιο αιματηρές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός κύματος εθνικής αναταραχής πέρυσι που προκλήθηκε από τον θάνατο μιας νεαρής Κούρδισας που ήταν υπό την επιτήρηση της αστυνομίας των ηθών.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι «και οι τέσσερις τρομοκράτες» και δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά την επιδρομή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι τρεις επιτιθέμενοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με διαφορετικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Το Σιστάν-Μπαλουχιστάν, το οποίο συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, είναι μια από τις φτωχότερες επαρχίες του Ιράν και μια σημαντική οδός διακίνησης ναρκωτικών.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η μειονότητα των Μπαλούχων, που εκτιμάται ότι αριθμεί έως και 2 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιμετωπίζει διακρίσεις και καταπίεση εδώ και δεκαετίες.

Στην πόλη Ζαχεντάν πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο διαδηλωτών στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, παρότι οι ταραχές έχουν περιορισθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 66 άτομα κατά την καταστολή των διαδηλωτών. Οι αρχές απέλυσαν τον διοικητή της αστυνομίας της Ζαχεντάν και εν συνεχεία έναν διοικητή αστυνομικού τμήματος.

