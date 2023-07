H Unesco καταδίκασε σήμερα τον βομβαρδισμό από τη Ρωσία ενός «ιστορικού κτιρίου» στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των πέντε θυμάτων.

«Η επίθεση αυτή, η πρώτη σε μια προστατευόμενη περιοχή από τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς από τότε που άρχισε ο πόλεμος στις 24 Φεβρουαρίου 2022, συνιστά παραβίαση της σύμβασης αυτής» της Unesco, αντέδρασε η υπηρεσία του ΟΗΕ που έχει την έδρα της στο Παρίσι.

Το ρωσικό πλήγμα παραβιάζει επίσης «τη Σύμβαση του 1954 της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης».

Η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σημαδεύτηκε από το ρωσικό πλήγμα στη Λβιβ — μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας που σπάνια αποτελεί στόχο — το οποίο σκότωσε πέντε ανθρώπους στην πιο καταστροφική επίθεση σε αυτή την περιοχή από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Peaceful Ukrainian city of Lviv, the UNESCO World Culture Heritage site, was hit tonight with three Russian terrorists’ cruise missiles, with numerous of civilians killed or wounded. Russia must be punished and stopped, stopped and punished. #SpecialTribunalNow #UkraineInNATO pic.twitter.com/atT3wvcngT

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) July 6, 2023