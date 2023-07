Αναστάτωση επικράτησε έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, το απόγευμα της Πέμπτης καθώς ένας άνδρας δέθηκε με χειροπέδες στην κεντρική πύλη του παλατιού και άρχισε να απειλεί πως θα αυτοτραυματιστεί.

Η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή που συνήθως συγκεντρώνει μεγάλη τουριστική κίνηση και προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τον άνδρα που παραμένει για αρκετή ώρα στο σημείο.

Στις εικόνες και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται ένας άνδρας να φοράει ένα λευκό T-shirt, ένα μαύρο παντελόνι και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας φέρεται να έχει τοποθετήσει μπροστά του ένα βιβλίο ή έναν φάκελο με χαρτιά.

🚨 | NEW: A man has handcuffed himself to the Buckingham Palace gates pic.twitter.com/zUOAbwGkVh — Politics UK (@PolitlcsUK) July 6, 2023

Αμέσως μόλις ο άνδρας προέβη στη συγκεκριμένη ενέργεια σήμανε συναγερμός με πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

BREAKING: More ambulances arrive at Buckingham Palace as man handcuffs himself to the gates and threatens to hurt himself pic.twitter.com/iZpnmeTIsw — Ryan (@breakingryan1) July 6, 2023

Τι αναφέρει η αστυνομία

Όπως αναφέρει η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου: «Περίπου στις 17:23 ένας άνδρας πλησίασε τις πύλες του Μπάκιγχαμ και έδεσε τον εαυτό του με χειροπέδες. Οι αστυνομικοί που έφτασαν αμέσως στην περιοχή πλησίασαν τον άνδρα που πιστεύεται ότι περίπου 30 ετών και άρχισε να απειλεί πως θα αυτοτραυματιστεί. Η αστυνομία προσπαθεί να μιλήσει με τον άνδρα και να έχει ένα γρήγορο τέλος, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και το καλό άνδρα ».

2/2 – LAS are also on scene. Police are trying to speak to the man & bring the situation to a swift conclusion to ensure his safety and welfare. — MPS Westminster (@MPSWestminster) July 6, 2023

Ένα άτομο που ανέβασε το βίντεο στο Twitter κάνει λόγο για ένα «ένα δράμα που ξεδιπλώνεται στο Μπάκιγχαμ».

Unfolding drama at Buckingham Palace where a man has handcuffed himself to the entry gates.. police on hand @10NewsFirst @10NewsFirstMelb #buckinghampalace pic.twitter.com/dpHYqQvR67 — Caty Price (@caty_price) July 6, 2023

Μάλιστα όπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες η αστυνομία ζητάει από τους πολίτες να μην πλησιάζουν και έχει αδειάσει εντελώς τη μπροστινή πύλη.