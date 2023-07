Αρκετοί είναι οι τραυματίες ύστερα από πρόσκρουση αυτοκινήτου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου «The Study Preparatory School» στο Γουίμπλεντον του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ούτε ο αριθμός των τραυματιών, ούτε εάν υπάρχουν ανάμεσά τους παιδιά.

Στο σχολείο φοιτούν κορίτσια ηλικίας από τεσσάρων μέχρι 11 ετών.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών υπάρχουν πολλά θύματα. «Αναμένουμε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τους τραυματισμούς», αναφέρει και συμπληρώνει ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της The Mirror το αυτοκίνητο που προσέκρουσε στο κτίριο ήταν ένα τζιπ Land Rover, ενώ δεν έχει γίνει σαφές εάν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα.

🚨 WIMBLEDON SCHOOL CRASH: What we know so far

🔴 Emergency services were called just before 10:00 to The Study Preparatory School in Camp Road, Wimbledon

🔴 Several people have been injured

🔴 All emergency services are on the scene

Latest updates: https://t.co/5IyKwhF3PH https://t.co/OWF1YBsFkr

— BBC London (@BBCLondonNews) July 6, 2023