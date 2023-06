Δεκάδες θανάτους έχει προκαλέσει το φονικό κύμα καύσωνα που πλήττει τις ΗΠΑ. Ήδη έχουν καταγραφεί 14 θάνατοι σε Τέξας και Λουιζιάνα, ενώ πολλοί πολίτες έχουν πάει στο νοσοκομείο λόγω του συνδυασμού ζέστης και υγρασίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει για τις ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν και οι οποίες επεκτάθηκαν προς τα ανατολικά στο Μισισιπή και στο Τενεσί, αφού μεγάλες εκτάσεις του Τέξας «κάηκαν» από τον καύσωνα με τον υδράργυρο να ξεπερνά την Τετάρτη τους 41 βαθμούς, ενώ κατά τόπους ανήλθε στους 46! Αποτέλεσμα αυτού, να πεθάνουν 13 άτομα στο Τέξας κι ένα στη Λουιζιάνα.

Η Καλιφόρνια αντιμετώπιζε επίσης το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι συνθήκες ήταν ώριμες για επικίνδυνες πυρκαγιές σε περιοχές του Τέξας, του Νέου Μεξικού, της Αριζόνα, του Κολοράντο και της Γιούτα.

Έντεκα από τους θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη του Τέξας σημειώθηκαν στην κομητεία Ουέμπ, στο Λαρέντο. Οι νεκροί ήταν ηλικίας από 60 έως 80 ετών και πολλοί είχαν υποκείμενα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Ουέμπ, Δρ. Κορίν Στερν, η οποία είπε ότι το επίπεδο ζέστης στην κομητεία ήταν άνευ προηγουμένου.

Η περιοχή έχει υψηλότερο ποσοστό φτώχειας από τον μέσο όρο της πολιτείας και αυτό επιδεινώνει τα δεινά, πρόσθεσε η Στερν. «Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει κλιματισμό στα σπίτια της. Είτε έχουν τους ανεμιστήρες κλειστούς, είτε έχουν ανεμιστήρες ανοιχτούς αλλά όχι τον κατάλληλο αερισμό».

Δύο πεζοπόροι από τη Φλόριντα πέθαναν επίσης ενώ έκαναν πεζοπορία σε κάτω από αντίξοες συνθήκες στο Εθνικό Πάρκο Big Bend.

Exceptional Heat wave in SE USA:

Temperatures beat records of highest Tmins for June (and even tied all time in Mobile) in several stations across the Gulf from Tallahassee (80F) to Mobile (82F 15 June).

95F in Key West is the hottest June day since 1881.

Up to 112F in Oklahoma pic.twitter.com/a4tnCXVZIH

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) June 28, 2023