Μεγάλες κινεζικές πόλεις εξέδωσαν συστάσεις για υψηλές θερμοκρασίες καθώς το θερμόμετρο στο Πεκίνο αναμένεται να δείξει πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ όλη η Κίνα ετοιμάζεται για άλλον έναν χρόνο θερμοκρασιών ρεκόρ που μπορεί να απειλήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τις σοδειές και μια ευαίσθητη οικονομία.

Η Κίνα έχει ήδη αντιμετωπίσει κύματα καύσωνα σε διάφορα τμήματά της από τον Μάρτιο. Πρόσφατα η επαρχία Γιουνάν κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, πράγμα ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος καθώς εκατομμύρια σπίτια αρχίζουν να ανάβουν τα κλιματιστικά.

Τις τελευταίες δύο μέρες, η επαρχία Σαντόνγκ και το Πεκίνο εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τη ζέστη. Πόλεις με μεγάλο πληθυσμό όπως οι Τζινάν, Τιαντζίν και Τσεντσόου αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να φτάνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας προειδοποίησε περιφέρειες να προετοιμαστούν για πιο ακραία ζέστη αυτόν τον χρόνο. Σποραδικά κύματα καύσωνα προκύπτουν ήδη ενόψει της θερινής περιόδου, κάτι το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον αγροτικό τομέα.

Chinese cities broil in heat, brace for more record temperatures https://t.co/csgJyaQt6T

— Reuters China (@ReutersChina) May 15, 2023