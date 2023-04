Ένα σκληρό και «φονικό» κύμα καύσωνα βιώνει η Ασία με αρκετές χώρες να καταγράφουν νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για «τον χειρότερο καύσωνα Απριλίου» στην ιστορία της ηπείρου.

Σύμφωνα με τον κλιματολόγο και ιστορικό που ειδικεύεται σε θέματα καιρού, Μαξιμιλιάνο Χερέρα ο πρωτόγνωρος αυτός καύσωνας έχει καταγράψει κάποια ιστορικά ρεκόρ με τις Αρχές σε ορισμένες χώρες να κλείνουν σχολεία, ενώ στην Ινδία έχουν πεθάνει, παρόλο που δεν έχουν καταγραφεί οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι από θερμοπληξία.

Σύμφωνα με το τελευταίο tweet του Χερέρα σήμερα, Τετάρτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Μιανμάρ, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 45 βαθμούς Κελσίου, στην Ινδία τους 44.5 °C, στο Μπλαγκαντές και στην Ταϊλάνδη τους 42.8°C , στο Λάος και στο Βιετνάμ τους 42.4°C , στο Νεπάλ τους 42.2°C και στην Κίνα τους 41.9°C.

The heat will expand to Japan tomorrow with more records falling there as well. pic.twitter.com/dgxX5yzbAz

Η τελευταία χώρα που κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών ήταν το Λάος, καθώς η θερμοκρασία στη Λουάνγκ Πραμπάνγκ έφτασε τους 42.7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Μαξιμιλιάνο Χερέρα.

Το Σαββατοκύριακο η Ταϊλάνδη κατέγραψε θερμοκρασία άνω των 45°C για πρώτη φορά στην ιστορία της, σύμφωνα με τον Χερέρα, ο οποίος χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας.



Συγκεκριμένα στη νοτιοανατολική πόλη Τακ η θερμοκρασία έφτασε τους 45.4 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Επίσης μεγάλα κομμάτια της χώρας από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν θερμοκρασίες στα ανώτερα επίπεδα των 30 βαθμών και στα χαμηλότερα των 40.

Νωρίτερα τον Απρίλιο οι Αρχές της Ταϊλάνδης εξέδωσαν προειδοποιήσεις υγείας σε αρκετές περιοχές καθώς υπήρχε η πρόβλεψη ότι ο δείκτης καύσωνα στη συνοικία Μπανγκ Να της πρωτεύουσας Μπανγκόκ θα φτάσει τους 50.2°C.

Σύμφωνα με το CNN, ο δείκτης καύσωνα δείχνει πως αισθάνεται κάποιος τον καύσωνα και περιλαμβάνει τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία για να μετρήσει το αντίκτυπό του.

Την Τρίτη ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός, Πραγιούτ Τσαν-ο-τσα μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε την ανησυχία του για τις «επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ταϊλάνδης» και ανέφερε ότι στην περιοχή Μπανγκ Να της Μπανγκόκ «θα μπορούσε να φτάσει τους 52.3 βαθμούς Κελσίου».

Παρόμοια η κατάσταση και στη γειτονική Μιανμάρ που σύμφωνα με tweet του Χερέρα η θερμοκρασία στην Κελούα στην κεντρική περιοχή Σαγκαΐνγκ κατάγραψε ρεκόρ Απριλίου με 44°C.

Ο Απρίλιος και ο Μάιος τυπικά θεωρούνται οι πιο καυτοί μήνες του χρόνου στη νότια και στη νοτιοανατολική Ασία καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται συχνά πριν τις βροχές των μουσώνων που φέρνουν μία κάποια ανακούφιση.

Ωστόσο ο καύσωνας στην Ταϊλάνδη ήρθε σε συνδυασμό με μία εντεινόμενη χρονιά αιθαλομίχλης που έχει οδηγήσει τα επίπεδα μόλυνσης σε κατακόρυφη αύξηση.

Το τουριστικό θέρετρο Τσιανκ Μάι στον βορά θεωρείται η πιο μολυσμένη περιοχή στον κόσμο μετά από επτά συνεχείς ημέρες καπνού εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και πάμπολλες καμένες καλλιέργειες που έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα. Είναι ενδεικτικό ότι σε τουλάχιστον ένα νοσοκομείο της πόλης έχουν γεμίσει όλοι οι θάλαμοι, καθώς οι ασθενείς αναζητούν ιατρικές θεραπείες για αναπνευστικά προβλήματα.

Οι καυτές θερμοκρασίες εμφανίζονται όμως επίσης και σε όλη την Κίνα. Την Τρίτη οι θερμοκρασίες στη χώρα έφτασαν τους 42.4°C στα νοτιοανατολικά της Γιουανγιάνγκ μόλις 0.3 βαθμούς Κελσίου από το ρεκόρ της χώρας για τον Απρίλιο σύμφωνα με τον Χερέρα.

(1) Monster Asian Heat Wave like none before

Heat spread to Japan and Koreas with 30C

Yongwol in South Korea 30.0C today,more 30C+ tomorrow

In China up to 41.9C in Yunnan and 30/35C in the North

Mengla beat its monthly record with 38.3C

Records are falling allover

tbc later… pic.twitter.com/7gvWaecTuE

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) April 19, 2023