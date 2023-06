Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο διάσημος οδηγός του NASCAR, Jimmie Johnson, καθώς τα πεθερικά του και ο ανιψιός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στην Οκλαχόμα, το βράδυ της Δευτέρας (26/6).

Η αστυνομία πιστεύει ότι η 68χρονη Terry Janway πυροβόλησε και σκότωσε τον 69χρονο σύζυγό της, Jack Janway, και τον 11χρονο Dalton και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με το People, μία γυναίκα, που οι αρχές πιστεύουν ότι ήταν η Terry, τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και είπε ότι κάποιος είχε όπλο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι βρήκαν ένα άτομο νεκρό στο διάδρομο και άκουσαν έναν πυροβολισμό ενώ σε άλλο σημείο του σπιτιού βρέθηκαν και τα άλλα δύο πτώματα.

«Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος είδαν ένα άτομο να βρίσκεται στο διάδρομο. Το πλησίασαν για να το βοηθήσουν αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρό. Λίγο μετά την άφιξή τους άκουσαν έναν πυροβολισμό από το εσωτερικό του σπιτιού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι θάνατοί τους ερευνώνται ως δολοφονία-αυτοκτονία, με την Terry Janway να είναι η κύρια ύποπτος.

«Σας παρακαλώ πείτε μου ότι αυτό δεν συμβαίνει στ’ αλήθεια, σας παρακαλώ κάποιος», έγραψε στα social media η Marianne Janway, κουνιάδα του Jimmie Johnson, σοκαρισμένη από την οικογενειακή τραγωδία.

Police are investigating a murder-suicide involving the parents and nephew of famed NASCAR driver Jimmie Johnson’s wife. Deputy Police Chief Reggie Cotton says there’s not a lot of information other than a 911 call and no known motive. More: https://t.co/vTLh225Dg1 #VargasReports pic.twitter.com/ARFLAkKSQP

Μιλώντας στο FOX23, ο δήμαρχος του Muskogee, Marlon Coleman, ανέφερε ότι γνώριζε καλά την οικογένεια και ότι ήταν εξέχοντα μέλη της κοινότητας. «Ήταν τραυματικό να ανακαλύπτω ότι μια οικογένεια που είχε συνεισφέρει τόσο πολύ στην κοινότητά μας ενεπλάκη σε τέτοιου είδους περιστατικό», σημείωσε.

Ο Johnson, επτά φορές πρωταθλητής στο NASCAR Cup, επρόκειτο να αγωνιστεί σε αγώνα στο Σικάγο αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά η ομάδα του ανακοίνωσε ότι αποσύρεται λόγω οικογενειακού ζητήματος. «Η οικογένεια Johnson έχει ζητήσει την προστασία της ιδιωτικής της ζωής αυτή τη στιγμή και δεν θα γίνουν περαιτέρω δηλώσεις», ανέφερε η Legacy Motor Club.

LEGACY MOTOR CLUB has elected to withdraw the No. 84 Carvana Chevrolet from this weekend’s NASCAR Cup Series event in Chicago.

The Johnson family has asked for privacy at this time and no further statements will be made

— LEGACY MOTOR CLUB (@LegacyMotorclub) June 27, 2023