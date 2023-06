Ένας επιβάτης θεωρείται ότι αυτοκτόνησε με μαχαίρι στο σταθμό του μετρό Sloane Square στο κεντρικό Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία μεταφορών και το παραϊατρικό προσωπικό κλήθηκαν στο σταθμό στις 10.26 το πρωί της Τετάρτης μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας υπέφερε από «σοβαρούς, αυτοτραυματισμούς».

Μάρτυρες ανέφεραν μια γυναίκα που φώναζε επανειλημμένα «τρέξτε» καθώς οι άνθρωποι έτρεχαν έξω από τον σταθμό πανικόβλητοι.

Ένας εκπρόσωπος της δύναμης επιβεβαίωσε στην The Independent ότι ο άντρας κρατούσε μαχαίρι.

Λίγο μετά, διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα, ο οποίος δεν πρόλαβε να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

«Αξιωματικοί κλήθηκαν στο σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου Sloane Square στις 10.26 π.μ. ,στις 28 Ιουνίου, μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας υπέστη σοβαρό αυτοτραυματισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση της BTP.

«Παρευρέθηκαν επίσης νοσηλευτές, ωστόσο, παρά τις καλές προσπάθειές τους, διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατος του άνδρα», ανέφερε η αστυνομία, ενώ εξήγησε ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται «ως ύποπτο».

Οι αστυνομικοί παραμένουν στη σκηνή και ο σταθμός έκλεισε αλλά άνοιξε ξανά λίγο μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με το Transport for London.

Not sure what’s going on at Sloane Square but the station is closed there’s about 6 Police vehichles and the same Ambulances so avoid the area if you’re driving what with Sloane Street being closed as well👀👀👀 pic.twitter.com/NzYUOMKyaU

— Chelsea Dan (@ChelseaDan5) June 28, 2023