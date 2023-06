Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα «συγκλονισμένος», την επομένη του θανάτου ενός εφήβου που σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ η γαλλική κυβέρνηση έκανε έκκληση για «ηρεμία» έπειτα από μια νύχτα έντασης στα προάστια του Παρισιού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν μετέφερε τις δηλώσεις Μακρόν και έκανε «έκκληση για ηρεμία» έπειτα από μια νύχτα συμπλοκών στη Ναντέρ όπου ζούσε αυτός ο 17χρονος νεαρός και όπου σκοτώθηκε την Τρίτη από έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν χθες και συνεχίσθηκαν την περασμένη νύχτα στο δυτικό αυτό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο του 17χρονου αυτοκινητιστή από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες, Τρίτη, το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό– εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν αυτός προσπαθεί να φύγει επιταχύνοντας.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» — δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει. Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Το θύμα, ο Ναέλ Μ., 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

#France

Police is shooting a person who refused to comply. pic.twitter.com/FM0OHMcfi8

— Eugen Platon (@eugenplaton) June 27, 2023