Ένα πτώμα εντοπίστηκε σήμερα μέσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρρευσε πριν από έξι ημέρες στο Παρίσι, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (21/6) γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας της γαλλικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα το κτήριο όπου στεγάζεται η αμερικανική ακαδημία μόδας να καταρρεύσει εν μέρει και άλλα δύο να τυλιχτούν στις φλόγες.

Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο από αυτή την καταστροφή που άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με μια πηγή.

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν αν το πτώμα είναι μιας καθηγήτριας που αγνοείται μετά την έκρηξη στο κτήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πιθανολογείται πάντως ότι ανήκει στην 57χρονη γυναίκα, καθώς εκεί ήταν και ο τόπος εργασίας της.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών με 70 οχήματα, η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια κτηρίων σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, με αποτέλεσμα 54 άνθρωποι να τραυματιστούν, οι περισσότεροι ελαφρά.

Body found in rubble six days after explosion, fire at Paris building

➡️ https://t.co/5LzlcfR6XU pic.twitter.com/FGvk9oYkW3 — FRANCE 24 (@FRANCE24) June 27, 2023

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι – «Ήταν έντονη η οσμή υγραερίου»

Στους γύρω δρόμους η τρομακτική έκρηξη εξακολουθεί να μονοπωλεί τις συζητήσεις. Αρκετοί κάτοικοι που δεν έχουν συνέλθει ακόμη από το σοκ, φέρνουν στο μυαλό τους το μεγάλο νέφος που σκέπασε την περιοχή και τους δυσκόλευε την αναπνοή. Επισήμως οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για «έντονη οσμή υγραερίου».

«Άκουσα μια ισχυρή έκρηξη και όταν βγήκα από το εστιατόριο, είδα πυρκαγιά στο τέλος της οδού Σεν Ζακ», είπε ένας 29χρονος εργαζόμενος λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

«Ήμουν στο σπίτι και έγραφα… νόμιζα πως ήταν έκρηξη βόμβας», δήλωσε η ιστορικός Τέχνης Μονίκ Μοσέ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζοντας πως από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της. «Ένας γείτονας χτύπησε την πόρτα και μου είπε ότι η πυροσβεστική ζήτησε να εκκενώσουμε την περιοχή το συντομότερο δυνατόν. Πήρα τον φορητό υπολογιστή και το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω τα φάρμακά μου» περιέγραψε.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

BREAKING: Gas explosion at the Paris American Academy, injuring at least 6 people pic.twitter.com/Yy6DPqpjVh — BNO News (@BNONews) June 21, 2023

#BREAKING: A portion of the Paris American Academy has collapsed following major gas explosion in Paris, France. Video via @Mediavenir| photo on the right is from Google maps. pic.twitter.com/0GWRGUuZyY — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023