Μπόρις Τζόνσον και Daily Mail στις 16 Ιουνίου ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους.

Μετά την παραίτησή του από θέση του πρωθυπουργού στον απόηχο του Partygate το 2022 αλλά και από βουλευτής, ο 59χρονος πολιτικός έκανε γνωστό ότι επιστρέφει στη δημοσιογραφία.

Ωστόσο, φαίνεται πως έχει παραβιάσει κάποιους κανόνες, αφού δεν πήρε άδεια από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης υπουργικών διορισμών.

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός άρχισε τη συνεργασία του με την εφημερίδα νωρίτερα αυτόν τον μήνα αλλά ενημέρωσε τη συμβουλευτική επιτροπή για τις συνεργασίες με επιχειρήσεις (Acoba) μόλις μισή ώρα πριν την ανακοίνωση της Daily Mail.

Ο Έρικ Πικλ που προεδρεύει της Acoba, όπως επισημαίνει ο Guardian, έστειλε επιστολή προς την κυβέρνηση Σούνακ σήμερα, Τρίτη 27 Ιουνίου, στην οποία τόνισε ότι το σύστημα έχει κενά, καθώς επί του παρόντος δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στον πρώην πρωθυπουργό.

«Οι κανόνες είχαν σχεδιαστεί για να προσφέρουν καθοδήγηση όταν τα «καλά παιδιά» θα παρέκκλιναν από το γράμμα του νόμου. Τώρα όμως είναι ξεπερασμένοι», σημειώνει και εξηγεί ότι «το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτή την παράβαση είναι θέμα της κυβέρνησης».

Παράλληλα, προτείνει οι κυρώσεις να σχετίζονται με τη φύση των συνεργασιών.

Σύμφωνα με τον υπουργικό κώδικα, οι πρώην υπουργοί υποτίθεται ότι πρέπει να μην ανακοινώνουν ή να μην αναλαμβάνουν συνεργασίες πριν παράσχει τις συμβουλές της η Acoba.

Η Daily Mail ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Μπόρις Τζόνσον μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία ο Τζόνσον παραπλάνησε σκόπιμα τη Βουλή.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον Μπόρις Τζόνσον ως τον νέο μας αρθρογράφο. Γνωστός ως ένας από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς, η στήλη του Μπόρις θα δημοσιεύεται στην Daily Mail κάθε Σάββατο», ανέφερε η εφημερίδα σε ανάρτησή της στο Twitter.

Στο βίντεο που συνόδευε την ανακοίνωση ο Τζόνσον έλεγε ότι στη στήλη θα γράφει «ακριβώς ότι πιστεύω για τον κόσμο».

«Από καιρό σε καιρό θα γράφω για την πολιτική, προφανώς όμως θα προσπαθώ να το κάνω όσο το δυνατόν λιγότερο, εκτός αν πρέπει», εξηγούσε ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός. Πράγματι το πρώτο κείμενο αφορούσε ένα φάρμακο για την απώλεια βάρους.

Τον καιρό που έγραφε για την Daily Telegraph, ο Τζόνσον πληρωνόταν με 275.000 λίρες. Και αυτή η συνεργασία είχε επικριθεί από τη Acoba γιατί μόλις είχε παραιτηθεί από υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση της Τερέζα Μέι.

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023