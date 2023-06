Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας όταν το αερόστατο στο οποίο επέβαινε τυλίχτηκε στις φλόγες, λίγα λεπτά προτού προσγειωθεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μάρτυρες είπαν ότι είδαν μια «μπάλα φωτιάς» και άκουσαν «κραυγές» από το αερόστατο καθώς έπεφτε στο έδαφος.

Το δυστύχημα συνέβη στο πρώτο Worcester Balloon Festival στη Βρετανία.

Η εκδήλωση είχε διακοπεί τον περασμένο μήνα λόγω κακοκαιρίας προτού οργανωθεί εκ νέου για να πραγματοποιηθεί από Παρασκευή έως Σάββατο βράδυ.

Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ δήλωσε πως το περιστατικό ήταν ανεξάρτητο της διοργάνωσης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και η Αστυνομία, αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν τον άνδρα.

«Υπήρχαν πολλά αερόστατα στον ουρανό γιατί ήταν καθαρός και ηλιόλουστος παρά το γεγονός ότι ήταν τόσο νωρίς» είπε ένας μάρτυρας.

«Ξαφνικά είδαμε μια λάμψη και κάτι που έμοιαζε με βολίδα που προερχόταν από ένα μπλε μπαλόνι και απλά έπεσε σαν πέτρα» προσέθεσε.

Έπειτα όπως λέει ακούστηκε ουρλιαχτό και μετά η απόλυτη σιωπή.

Η τραγωδία έχει αναφερθεί στο Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), το οποίο ανέφερε στο Twitter ότι «αναπτύχθηκε μια ομάδα στο σημείο».

An accident near Ombersley, Worcestershire involving a balloon was reported to the AAIB this morning and we are deploying a team to the site.

— AAIB (@aaibgovuk) June 25, 2023