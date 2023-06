Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο, όταν εθεάθη ένας άνδρας που κρατούσε αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο και τον είδαν σε σχολική τάξη στη γερμανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν υπήρχε ένας τέτοιος άνδρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, οι καταγγελίες που έγιναν έκαναν λόγο για έναν άνδρα που κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ένα όπλο και εισήλθε στο προαύλιο του σχολείου της περιοχής Κρόιτσμπεργκ, στο Βερολίνο.

Μαθητές και εργαζόμενοι κλήθηκαν μέσω ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα να παραμείνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Κατόπιν τούτου, οι μαθητές εθεάθησαν να βγαίνουν από τις τάξεις, ενώ έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Κανένας ύποπτος δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπως επίσης και κανένα αντικείμενο ή τσάντα. Οι μαθητές τηλεφώνησαν στους γονείς τους, καθισμένοι στα παγκάκια της αυλής, ενώ μία ομάδα ψυχολόγων προσέφερε υποστήριξη στα παιδιά που είχαν αναστατωθεί περισσότερο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει εξακριβώσει εάν επρόκειτο για λάθος ή φάρσα.

Berlin police on Wednesday said they had received an emergency alert about a man carrying a weapon-like object seen in a school classroom in the German capital.

