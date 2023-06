Νέο περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα από τo αεροδρόμιο της Σκιάθου, όπου τα αεροπλάνα περνούν πολύ κοντά από τον κόσμο μιας και πίσω από τον αεροδιάδρομο υπάρχει παραλία.

Υπάρχουν αρκετές σημάνσεις που προειδοποιούν τον κόσμο να μην βρίσκεται κοντά επειδή υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συγκεντρώνονται καθημερινά στην παραλία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού για να δουν ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται δίπλα τους και να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο.

Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο που ανέβασε ένας Βρετανός στο Twitter από την περασμένη εβδομάδα η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου παραμένει η ίδια.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA

— Callum Hodgson (@avgeekcal) June 21, 2023