«Αν δεν μπορείς να είσαι καλύτερος από τον ανταγωνιστή σου, απλά ντύσου καλύτερα», είναι μια από τις πιο γνωστές συμβουλές της τρομερής και φοβερής, Άννα Γουίντουρ.

Προφανώς, η τηλεοπτική Κέιτ Γουίλερ, που ερμηνεύει υποδειγματικά η Κέρι Ράσελ, στη σειρά «The Diplomat» του Netflix, που σαρώνει σε τηλεθέαση, δεν πιστεύει ότι τα ρούχα είναι ένα πρώτης τάξεως όπλο για να κλέψει κάποιος τις εντυπώσεις.

Όπως λέει στα πρώτα επεισόδια της σειράς, όταν από το Αφγανιστάν βρίσκεται πρέσβειρα των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν είμαι η Σταχτοπούτα. Έχω έρθει για 30 κηδείες… Το μόνο μακρύ φόρεμα που έχω φέρει μαζί μου είναι η μπούρκα. Έχω ένα μαύρο κουστούμι και έχω ένα ακόμα μαύρο κουστούμι»…

Κι όμως στην περίπτωση αυτή, η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία είναι πολύ μεγάλη, αφού στον κόσμο της διπλωματίας τα ρούχα έχουν ιστορικά αναδειχτεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο για την οικοδόμηση σχέσεων και την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες, γράφει το Foreign Policy.

Ίσως κανείς διπλωμάτης δεν το πέτυχε αυτό στο σημείο που το έφτασε η Μαντλίν Ολμπράιτ. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2022, έγινε διάσημη για τις καρφίτσες της, που πολλές φορές διηγήθηκαν μια διαφορετική ιστορία από αυτή που έλεγε το στόμα της.

Κάποιες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να… γοητεύσουν τους συνομιλητές της και άλλες για τους επιπλήξουν με το γάντι.

Σήμερα περισσότερες από 200 εξ αυτών εκτίθενται στο Εθνικό Μουσείο της Αμερικανικής Διπλωματίας της Ουάσιγκτον, παρότι η Ολμπράιτ είχε εκφράσει πολλές φορές το παράπονο ότι δεν θέλει να τη θυμούνται για τα… αξεσουάρ της, αλλά για το γεγονός ότι αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληροφορία που αποκάλυψε η ίδια στο βιβλίο της με τίτλο «Read My Pins: Stories From a Diplomat’s Jewel Box», ότι δηλαδή για την ιδιαίτερη προσθήκη στην επαγγελματική της εμφάνιση ευθυνόταν ο Σαντάμ Χουσείν.

It started with a serpent. Since donning a snake pin to send a message to Saddam Hussein, I have worn hundreds of pins to communicate signals to foreign leaders.I’m excited to share my collection of pins with you through the new #ReadMyPins online exhibit. https://t.co/msxAcj8Vws

— Madeleine Albright (@madeleine) November 18, 2021