Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχών που έπληξαν ανατολικές και κεντρικές περιοχές της Κούβας, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές και οδηγώντας στην κατεπείγουσα απομάκρυνση χιλιάδων πολιτών από τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Οι βροχοπτώσεις άρχισαν την Πέμπτη και αμβλύνθηκαν χθες, όμως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν σε αρκετές ανατολικές επαρχίες (Ολγκίν, Καμαγουέι, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα, Λας Τούνας) καθώς και στην κεντρική επαρχία Σάντι Σπίριτους.

Η Πολιτική Προστασία της Καμαγουέι ανέφερε χθες πως άνδρας 56 ετών βρέθηκε νεκρός σε φράγμα, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για τον θάνατο ενός δεύτερου, 67 ετών.

Στην Γκράνμα, σχεδόν 7.500 χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επαρχία Λας Τούνας, κάπου 7.000 στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν. Την Παρασκευή, οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο από πνιγμό 60χρονου.

«Κανένας δεν θα ξεχαστεί», υποσχέθηκε προχθές Κυριακή ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, προσθέτοντας πως η χώρα του θα συνέλθει από την καταστροφή. Γέφυρες, δρόμοι και συστήματα αποχέτευσης υπέστησαν ζημιές, ενώ δρομολόγια τρένων προς ανατολική κατεύθυνση από την πρωτεύουσα Αβάνα ακυρώθηκαν.

Fierce floodwaters gushing into homes as heavy rains trigger flash #flooding in #Cuba

VC: @NoticieroSLV#Floods #Storm #Bayamo #Jiguani #Granma #FlashFloods #Viral #Weather #Climate #rains pic.twitter.com/UJwVc8aC3p

— Earth42morrow (@Earth42morrow) June 11, 2023