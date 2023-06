Aναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2023 η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς οι ΗΠΑ, η Κίνα και άλλες μεγάλες οικονομίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά είναι πιο γκρίζες, καθώς τα υψηλά επιτόκια αλλά και οι πιο αυστηροί κανόνες στη χορήγηση δανείων θα αφήσουν το αρνητικό αποτύπωμα στις οικονομίες του πλανήτη.

Το πραγματικό παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,1% φέτος, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα, ποσοστό υψηλότερο από την πρόβλεψη 1,7% που δημοσιοποίησε τον Ιανουάριο, αλλά πολύ κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του 2022, που είχε διαμορφωθεί στο 3,1%. Στις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών αλλά και οι αναδυομένω αγορών εκτός της Κίνας, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,9% φέτος από 4,1% πέρυσι.

Τον Ιανουάριο, η Παγκόσμια Τράπεζα είχε προειδοποιήσει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ επιβραδύνεται στα όρια της ύφεσης, αλλά έκτοτε, η δύναμη στην αγορά εργασίας και η κατανάλωση στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όπως και η ανάκαμψη της Κίνας από τα lockdown.

