Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την αιτία θανάτου μόνο μίας γυναίκας, η οποία πέθανε μετά από τραύμα σε κεφάλι και λαιμό από αμβλύ αντικείμενο.

Τώρα οι οικογένειες των θυμάτων λένε πως φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα θύματα.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι πως πεθαίνουν γυναίκες με φρικτό τρόπο» δήλωσε η αδερφή της Joanna ενός εκ των θυμάτων.

Η Joanna, μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε νεκρή σε αχυρώνα στις αρχές Απριλίου, λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Πρόκειται για το μόνο θύμα που η Αστυνομία αποκάλυψε τα αίτια θανάτου της.

«Οι γυναίκες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ξεκάθαρα αφαιρούν τις ζωές όσων αγαπάμε» επισήμανε η αδερφή της Joanna.

Το πρώτο θύμα βρέθηκε στις 19 Φεβρουαρίου και το πιο πρόσφατο στις 7 Μαΐου.

