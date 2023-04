Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση απήγγειλε σήμερα η αστυνομία της Ταϊλάνδης σε μια 35χρονη γυναίκα – μέχρι πρόσφατα υπεράνω υποψίας – που είναι ύποπτη ότι δολοφονούσε ανθρώπους δηλητηριάζοντάς τους με κυάνιο.

Η Sararat Rangsiwuthaporn, 4 μηνών έγκυος, σύζυγος ανώτερου αξιωματούχου της αστυνομίας, συνελήφθη την Τρίτη στην Μπανγκόκ, ύστερα από τις έρευνες που έγιναν σχετικά με τους θανάτους 13 φιλικών της προσώπων και γνωστών της. Οι δολοφονίες πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.

#แอม («Am») #ไซยาไนด์ («Cyanide») is trending in Thailand as Sararat “Am” Rangsiwuthaporn, a 35-year-old woman from Ratchaburi, was arrested in connection with the death of a friend she was seen visiting a pier with.

This wasn’t the only victim. Am is allegedly a serial killer. https://t.co/8DWRGZGqHL

