Την τελευταία του πνοή στη φυλακή, όπου εξέτιε ποινή 32 μηνών για κατηγορίες για όπλα, άφησε ο ράπερ MoneySign Suede.

Ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο ντους του σωφρονιστικού καταστήματος της πόλης Soledad, της Καλιφόρνια, μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι.

Η τελετή της ταφής του πραγματοποιήθηκε μέσα στη φυλακή και, σύμφωνα με το TMZ, οι υπάλληλοι ερευνούν τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία.

Ο Jaime Brugada Valdez, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, φέρεται να εξαφανίστηκε έπειτα από την καταμέτρηση το βράδυ της Τρίτης γύρω στις 21:55.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο ράπερ βρέθηκε στη συνέχεια σε άλλο σημείο της φυλακής, όπου επιχειρήθηκε να του γίνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ωστόσο, δεν αντοποκρίθηκε και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Μοντερέι διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Up-and-coming Los Angeles rapper MoneySign Suede was stabbed to death in a California prison … cutting his life short as his career was catching steam. https://t.co/EETQERwdVz

— TMZ (@TMZ) April 26, 2023