Αρκεί ένας σπινθήρας για να λαμπαδιάσει το βόρειο Κόσοβο.

Σε τεντωμένο σχοινί και πάλι οι σχέσεις Πρίστινας και Βελιγραδίου μετά τις εκλογές του Απριλίου που μποϊκόταραν οι Σέρβοι δίνοντας τη νίκη σε τέσσερις δήμους με σερβική πλειοψηφία πληθυσμού, σε υποψήφιους αλβανικής εθνότητας η οποία αποτελεί το 90% του πληθυσμού του Κοσόβου.

Την ώρα που το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να στείλει περισσότερους στρατιώτες στην περιοχή, μετά τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στα επεισόδια βίας αυτή την εβδομάδα, και ενώ υπό εξέταση είναι η πρόταση του Ολάφ Σολτς και του Εμανουέλ Μακρόν για διενέργεια επαναληπτικών εκλογών από το Κόσοβο, ένα Ζ δίπλα στις σερβικές σημαίες δυναμιτίζει το εύφλεκτο κλίμα.

Το RFE/RL’s Balkan Service (RadioFreeEurope/RadioLiberty) και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέβασαν φωτογραφίες από το διάσημο Ζ, δηλαδή το σήμα που έφεραν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις όταν εισέβαλαν στην Ουκρανία, ζωγραφισμένο πάνω σε κτίρια της αστυνομίας του Κοσόβου και των οχημάτων των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

The «Z,» Russia’s symbol of war, is flaunted in northern Kosovo. We asked why.https://t.co/n9HzRMTX4w

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) May 31, 2023