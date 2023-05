Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εξαιτίας των επεισοδίων στο βόρειο Κόσοβο, έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας και διέταξε την μετακίνηση μονάδων του στρατού προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Ένταση επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο όπου ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες δημάρχους. Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σειρήνες σήμερα το μεσημέρι και Σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλοιό γύρω από τις εισόδους των κτηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης εμποδίζοντας την είσοδο των νέων δημάρχων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών». Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα περίπου 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση υποστήριξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς που διοργανώνει το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι εξαιτίας της απουσίας χιλιάδων Σέρβων από τον βορρά του Κοσόβου η κυβέρνηση στην Πρίστινα αποφάσισε σήμερα να επιβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα στους αποκαλούμενους σερβικούς δήμους.

Σημειώνεται ότι στις πόλεις αυτές διεξήχθησαν δημοτικές εκλογές στις 23 Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϋκόταραν και εξελέγησαν δήμαρχοι αλβανικής εθνότητας. Το αποτέλεσμα τον εκλογών δεν αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας. Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού συσταθεί πρώτα η Ένωση Σερβικών Δήμων, μία υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με την Συμφωνία των Βρυξελλών αλλά αρνείται να υλοποιήσει.

🚨🇽🇰🇷🇸 #Serbia /n terrorists have just burnt down a vehicle belonging to #Kosova Police. pic.twitter.com/sVx6SZzueF

Clashes between Kosovo special forces and Serbs have resumed in northern Kosovo.

In the community of Zvecan,special forces use stun grenades,in K. Mitrovica,Leposavich,Zubin Potok, columns of police cars are moving,in some settlements they are no longer moving and are on fire. pic.twitter.com/INU3hgnG3k

