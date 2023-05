Μετά από δύο εβδομάδες, η απεργία των συγγραφέων έχει ήδη τουλάχιστον μια γυναίκα-σύμβολο – και δεν είναι συγγραφέας. Η Lindsay Dougherty είναι αφεντικό των Teamsters*, η οποία είναι επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης 399 του Λος Άντζελες και διευθύνει, μεταξύ άλλων, το τμήμα κινηματογραφικών ταινιών των Teamsters.

(*Η International Brotherhood of Teamsters, γνωστή και ως Teamsters Union, είναι ένα εργατικό σωματείο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά).

Τράβηξε την προσοχή των σεναριογράφων όταν εμφανίστηκε, μαζί με άλλους επικεφαλής συνδικάτων της βιομηχανίας του θεάματος, στην πρώτη μεγάλη συνάντηση των μελών της WGA μετά την κήρυξη της απεργίας κατά της Alliance of Motion Picture and Television Producers, της ένωσης που εκπροσωπεί τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Στεκόμενη στη σκηνή του Shrine Auditorium, είπε στο πλήθος ότι τα φορτηγά Teamster που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την παραγωγή δεν θα περνούσαν τις γραμμές απεργίας.

Και έστειλε ένα θορυβώδες μήνυμα που ακούστηκε σε όλο το Χόλιγουντ: «Αυτό που θα ήθελα να πω στα στούντιο είναι: Αν θέλετε να κάνετε μαλακίες, θα πρέπει να μάθετε από αυτές».

Καθισμένη στο γραφείο της, στο Βόρειο Χόλιγουντ, κάτω από μια φωτογραφία του αείμνηστου προέδρου των Teamster, Τζίμι Χόφα, η Ντόχερτι χαμογελά όταν μιλάει για την ομιλία. «Είμαι θυμωμένη, καταλαβαίνετε; Το να οικοδομήσω αυτό το δεσμό με τους συγγραφείς τους τελευταίους έξι μήνες ήταν σπουδαίο, να συνειδητοποιήσω ότι οι συγγραφείς παλεύουν καθημερινά για τα προς το ζην, ότι έχουμε συλλογικά αυτά τα ζητήματα».

Οι άνθρωποι που εκπροσωπεί στην Local 399 δεν είναι μόνο φορτηγατζήδες- περιλαμβάνουν διευθυντές διανομής ρόλων, διευθυντές τοποθεσιών, εργαζόμενους σε αποθήκες σκηνικών και εκπαιδευτές ζώων. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα κοινό με τους σεναριογράφους και τους showrunners. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να λέμε: Πρέπει να είμαστε μαζί. Επειδή τα στούντιο είναι μαζί. Μπορεί να μη συμφωνούν, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουν ένα μήνυμα», λέει η Dougherty, χτυπώντας τα μαυρογυαλισμένα νύχια της στο γραφείο της.

The real secret weapon is the grit of the writers, and the solidarity and sacrifice across ALL Industry workers. We don’t get what’s ours unless we fight 👊

Keep the pressure 💯 #HollywoodLabor! https://t.co/2pfrhu3Srm

— Lindsay Dougherty (@LindsayD399) May 18, 2023