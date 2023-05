Οι σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ήχησαν σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας πριν τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη, με τον στρατό να προειδοποιεί εναντίον πιθανών ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων σε κεντρικούς τομείς της χώρας.

Μέσω του λογαριασμού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην πλατφόρμα Telegram εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλήγματα σε τέσσερις περιοχές (Βίνιτσα, Κιβόροχραντ, Τσερκάσι, Ντνιπροπετρόφσκ).

‼️ Air raid announced through most of the territory of Ukraine . Missiles being delivered to Nikolayev pic.twitter.com/aVLMiyJCBP

Εξάλλου οι τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις προειδοποίησαν επίσης μέσω Telegram για πλήγματα στις περιφέρειες Πολτάβα (κεντρικά) και Μικολάιφ (νότια).

The Kotovsky village near Odessa had arrivals tonight. What was hit we will not now since Ukraine will not tell us obviously.

But Ukrainian air defence continues to be porous despite Western system deliveries. pic.twitter.com/Bzq7ERc9wi

