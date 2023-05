Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε συνοικίες του Κιέβου κατά τη διάρκεια ρωσικών επιδρομών τη νύχτα σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες δεν έδωσαν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σ’ αυτό το στάδιο (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Εκρήξεις στο Κίεβο. Μερικές στη συνοικία Σολομιάνσκι», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram. Αρκετά αυτοκίνητα πήραν φωτιά, πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε πως συντρίμμια κατέπεσαν σε ζωολογικό κήπο στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα εργάζεται», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο προϊστάμενος του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, μέσω Telegram. Απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής του Κιέβου ανέφερε επίσης μέσω Telegram πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποκρούουν νέα επίθεση της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

🚨 💥 Kiev Now. The sounds of numerous arrivals are heard throughout the city.@DDgeopolitics pic.twitter.com/kVA5r66eGa

