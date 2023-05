Τελειωμό δεν έχουν τα παραλειπόμενα της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Οι χρήστες του Twitter εντόπισαν μία μαυροφορεμένη φιγούρα με μανδύα στο φόντο της στέψης του βασιλιά. Την παρουσία αυτήν την παρομοίασαν με τον «Χάρο».

Πράγματι, αν προσέξει κανείς το παρακάτω βίντεο, θα παρατηρήσει ότι ξαφνικά εμφανίζεται ένα άτομο με μία κουκούλα, μία μαύρη ρόμπα και μία μακριά ράβδο που έμοιαζε πολύ με δρεπάνι. Η δε φιγούρα φαίνεται στο βίντεο να τρέχει μέσα στον καθεδρικό ναό.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023