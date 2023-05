Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Τζέιμι Φοξ, με την κατάσταση της υγείας του να δείχνει να βελτιώνεται. Ο ηθοποιός, που εδώ και τρεις εβδομάδες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο για άγνωστο λόγο, αισθάνεται καλύτερα ωστόσο, δεν επιθυμεί να διαρρέουν πληροφορίες για τη ζωή του.

O Κέβιν Χαρτ μίλησε στο podcast «Impaulsive» για τον καλό του φίλο και ανέφερε: «Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην υγεία του. Δεν έχω όμως, ακριβείς λεπτομέρειες για την κατάστασή του».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ανέκαθεν ο Τζέιμι Φοξ προτιμούσε την ιδιωτικότητά του: «Είναι κάτι σαν… απόρρητο. Ο Τζέιμι πάντα ήθελε την ιδιωτικότητά του σε κάποιο βαθμό. Όμως, οι προσευχές, η αγάπη και η ενέργεια που του στέλνουν όλοι, όλα αυτά τα πράγματα φαίνονται, τα αισθάνεται».

Ανέφερε μάλιστα, πως δεν τον ενδιαφέρει να μάθει λεπτομέρειες, αλλά τον νοιάζει μόνο ο φίλος του να γυρίσει σπίτι του υγιής.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις φίλε, το μόνο που θες είναι ο τύπος να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση και να επιστρέψει στο σπίτι του», εξήγησε.

Jamie Foxx health update provided by Kevin Hart: ‘There is a lot of progression’ https://t.co/uXWqkgioiN

— Fox News (@FoxNews) May 4, 2023