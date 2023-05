Τραγωδία στο Ιλινόις των ΗΠΑ.

Ανεμοθύελλα προκάλεσε καραμπόλα 80 αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αδιευκρίνιστου αριθμού ανθρώπων κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στην αμερικανική πολιτεία.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες περίπου 40 με 60 επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 20 φορτηγά ενεπλάκησαν σε αυτό το γιγαντιαίο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα).

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

