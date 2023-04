Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Άρσεναλ καθώς ενώ επέστρεφαν από τη Γερμανία μετά τον ημιτελικό με τη Βόλφμπουργκ για το Champions League, καθώς το αεροπλάνο τους έπιασε φωτιά την ώρα της απογείωσης.

Συγκεκριμένα ενώ βρισκόταν το απόγευμα της Κυριακής κι ενώ η αποστολή της ομάδας είχε μπει στο αεροπλάνο για να γυρίσει στην Αγγλία και το αεροσκάφος βρισκόταν στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Μπραουνσβάιγκ – Βόλφμπουργκ και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη διαδικασία απογείωσης ξαφνικά ο ένας κινητήρας άρπαξε φωτιά.

Arsenal plane bursts into flames on runway as pilot forced to abandon take off. The PLANE carrying the Arsenal women's team back to London after a Champions League match burst into flames when a bird strike blew up an engine.https://t.co/juVp10wJOa

