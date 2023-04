Οι περισσότεροι την θυμούνται για την αγάπη της στα παστέλ χρώματα, τους αγώνες ιππασίας και τα «drinky-poos», τα ποτά με μια δόση τζιν και δύο Dubonnet, που έπινε ευλαβικά κάθε βράδυ μέχρι να κλείσει τα μάτια της στα 101 χρόνια της στις 30 Μαρτίου του 2002 στο Ουίνδσορ.

Είκοσι ένα χρόνια αργότερα η βασιλομήτωρ παραμένει η προσωπικότητα που είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας, η στέψη του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει στις αρχές του Μαΐου.

Παρά το φωτεινό της χαμόγελο, η βασίλισσα Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάυον Α ήταν μια γυναίκα με αδάμαστη θέληση που έβλεπαν όσοι τη γνώριζαν προσωπικά, γι’ αυτό και ο Αδόλφος Χίτλερ την είχε χαρακτηρίσει την πιο επικίνδυνη γυναίκα της Ευρώπης.

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει τώρα η νέα βιογραφία της βασιλομήτορος από τον Γκάρεθ Ράσελ, ήταν μια γυναίκα με χιούμορ και αθυρόστομη γλώσσα.

Είχε μάθει άλλωστε από μικρή να γελάει απέναντι στα μικροπροβλήματα, αφού παρότι γεννήθηκε μέσα στα πλούτη, την άνεση και την αγάπη, χρειάστηκε πολλές φορές να επιβεβαιώσει την καταγωγή της, επειδή η καθυστέρηση στο να δηλωθεί η γέννησης της από τον πατέρα της, έσπειρε τις φήμες ότι είναι η κόρη μια Γαλλίδας μαγείρισσας ή ενός Ουαλού υπηρέτη.

Αυτές ενίσχυσε κατά καιρούς η αγάπη της για τον ύπνο, που την είχε καταστήσει διαβόητη για την αργοπορία της σε όλα της τα ραντεβού και τα παραπανήσια κιλά της που δεν ταίριαζαν –όπως έλεγαν οι κακές γλώσσες της εποχής – στην αριστοκρατική καταγωγή της.

Στο παιχνίδι της κοροϊδίας της έμπαιναν πυκνά συχνά και τα αδέλφια της, με τον ψηλόλιγνο βρετανικό σωματότυπο, που της έκλεβαν το ημερολόγιο για να καταγράφουν τι έτρωγε, συμπληρώνοντας πάντα στο τέλος τη φράση «ακόμα πεινάω»!

Το 1920 ως ντεμπιτάντ, σε έναν μεγάλο χορό της εποχής, γνωρίστηκε με τον σμηναγό Τζέιμς Στιούαρτ, τον ωραίο μικρότερο γιο του κόμη του Μόρεϊ, που είχε παρασημοφορηθεί για την παρουσία του στον Μεγάλο Πόλεμο. «Εκείνος ήταν κούκλος κι εκείνη τρισχαριτωμένη και ο έρωτας τους υπήρξε κεραυνοβόλος», γράφει το προαναφερόμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Στιούαρτ εργαζόταν ως βοηθός του πρίγκιπα Άλμπερτ, γνωστού στην αγγλική αριστοκρατία, ως Μπέρτι, ο οποίος αργότερα θα γινόταν ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’.

Royal who Hitler dubbed ‘the most dangerous woman in Europe’ https://t.co/d5uqwcs5CY

— Amber Hicks (@Amber__Hicks) April 21, 2023