Απέτυχε η δεύτερη προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στο Σουδάν, όπου οι μάχες μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών ομάδων μαίνονται από το Σάββατο. Αν και τόσο ο στρατός όσο και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα την τηρήσουν, αρχής γενομένης από τις 18.00 τοπική ώρα, δύο αυτόπτες μάρτυρες, σε διαφορετικές περιοχές του Χαρτούμ, δήλωσαν στο Reuters ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Νωρίτερα ακούγονταν συνεχώς βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα, γύρω από το κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το γενικό επιτελείο του στρατού, καθώς και στο αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο δεν λειτουργεί από το περασμένο Σάββατο.

Πυκνός καπνός υψωνόταν στον ουρανό και οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν σχεδόν άδειοι. Ακούγονταν πυρά και ο στρατός προσπαθούσε να ανακαταλάβει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κρίσιμης σημασίας στο βόρειο Σουδάν, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που κυβερνά ντε φάκτο το Σουδάν, είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στην έδρα του στρατού στο Χαρτούμ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι παρέμενε εκεί και σήμερα.

Κρυμμένοι στα σπίτια τους, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αφρική, αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, δεν έχουν νερό και ανησυχούν καθώς τα τρόφιμα τελειώνουν. «Σήμερα αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε κάποια βασικά είδη» είπε η αρχιτέκτονας Χαντίλ Μοχάμεντ, εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια του αδελφού της, ο οποίος βγήκε έξω για να βρει τρόφιμα.

Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης, κυρίως γυναίκες με παιδιά, επιχείρησαν σήμερα να φύγουν, για να γλιτώσουν από τις μάχες. Πεζή ή με αυτοκίνητα, περνώντας ανάμεσα σε πτώματα και σε καμένα άρματα, οι άμαχοι προσπαθούσαν να αποφύγουν τα διασταυρούμενα πυρά.

«Είναι αδύνατον να ζήσουμε στο Χαρτούμ» είπε η Αλάουια αλ-Ταγιέμπ, 33 ετών. «Έκανα τα πάντα για να μην δουν τα παιδιά μου τα πτώματα» επειδή «έχουν ήδη υποστεί σοκ».

