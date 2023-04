Προς τούτο στρατός και παραστρατιωτικοί είχαν δεσμευτεί από πέρυσι τον Δεκέμβριο, υπογράφοντας συμφωνία πλαίσιο με τα πολιτικά κόμματα του Σουδάν, καθώς από πλευράς οικονομίας και ασφάλειας η κατάσταση στη χώρα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.

Θεωρητικά θα άνοιγε το δρόμο για τη διετή μετάβαση, εν προκειμένω όχι υπό στρατιωτική ηγεσία, προς τη διενέργεια εκλογών, που θα έκλεινε οριστικά ένα μακρύ κεφάλαιο αυταρχισμού στη βορειοαφρικανική χώρα.

«Οι στρατιώτες ανήκουν στους στρατώνες και τα κόμματα πηγαίνουν σε εκλογές», είχε πει τότε ο στρατηγός Μπουρχάν.

Όμως η συμφωνία άφηνε πολλά ζητήματα εκκρεμή -από το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, έως τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και της ασφάλειας- και άφηνε εκτός ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών υπέρ του εκδημοκρατισμού: την απονομή Δικαιοσύνης.

Προϋπέθετε επίσης την ενσωμάτωση των παραστρατιωτικών στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική εποπτεία του ενιαίου πια στρατεύματος, με εκπροσώπησή του μόνο σε ένα συμβούλιο ασφάλειας και άμυνας, όπου επικεφαλής θα ήταν πια ένας πρωθυπουργός.

Σε αυτό το φόντο, ο πόλεμος εξουσίας μεταξύ του Μπουρχάν και του Νταγκάλο έγινε ακόμη πιο βαθύς.

Στο προσκήνιο της σύγκρουσης είναι η αντιπαλότητα μεταξύ δύο στρατηγών, με αιματοβαμμένο παρελθόν και άσβεστη «δίψα» για εξουσία και πλούτο.

Στο παρασκήνιο ωστόσο βρίσκονται περιφερειακά και διεθνή συμφέροντα και δυνάμεις, που μάχονται για επιρροή στο Σουδάν και ευρύτερα στην Αφρική.

Με τα πλούσια σε φυσικούς πόρους εδάφη της -ορισμένοι κομβικοί για την πράσινη μετάβαση των ανεπτυγμένων οικονομιών- η ήπειρος εξελίσσεται άλλωστε σε πεδίο έντονου γεωστρατηγικού ανταγωνισμού στο φόντο του νέου Ψυχρού Πολέμου.

Είναι εξάλλου στο φόντο της κινεζικής και της ρωσικής -εν μέρει και της τουρκικής- διείσδυσης που οι ΗΠΑ καταβάλλουν εδώ και μήνες συντονισμένες προσπάθειες για αύξηση του παρεμβατικού τους ρόλου στην Αφρική, ενόσω ο ρόλος της ΕΕ και της πρώην αποικιοκρατικής Γαλλίας στην περιοχή όλο και συρρικνώνεται.

Explosions could still be heard in Sudan’s capital in the first hour after a temporary cease-fire was due to begin. https://t.co/QyPsJYU36P

— Axios (@axios) April 18, 2023