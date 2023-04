Σφοδρά πυρά ακούστηκαν και πάλι στην πρωτεύουσα του Σουδάν στο Χαρτούμ, σπάζοντας την 24ωρη κατάπαυση του πυρός, λίγη ώρα αφότου επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα το απόγευμα, κατόπιν πιέσεων των ΗΠΑ στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν τη στιγμή που αραβικά τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν ζωντανά από την πρωτεύουσα του Σουδάν, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στις 19.00 σήμερα (ώρα Ελλάδας).

Μαχητικά αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν στο βάθος.

Despite the agreement for a 24-hour ceasefire, aerial bombing of putschists in Sudan has continued. The government troops have refused to call a halt to the offensive after a video footage showing the «rebels» destroying fighter helicopters surfaced. https://t.co/Zf7A9LV77x pic.twitter.com/ht8dpaQyve

