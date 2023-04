Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εντόπισε κινεζικό ελικόπτερο και τρία πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της νήσου, με φόντο την ένταση μετά τη συνάντηση της προέδρου Τσάι Ινγκ-γουέν με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον Κέβιν Μακάρθι, στο Λος Άντζελες.

Το ελικόπτερο —επρόκειτο για σοβιετικού σχεδιασμού Καμόφ Ka-28— και τα τρία πλοία «εντοπίστηκαν στις 06:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το υπουργείο μέσω Twitter.

Οι αρχές της Ταϊβάν παρακολουθούν εξάλλου στενά τις κινήσεις κινεζικού αεροπλανοφόρου εν μέσω απειλών του Πεκίνου πως θα αρχίσει να κάνει ελέγχους σε πλοία στο στενό, κάτι στο οποίο η Ταϊπέι αντέδρασε ανακοινώνοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να συμμορφωθεί.

Το κινεζικό αεροπλανοφόρο, το Σαντόνγκ, εντοπίστηκε χθες κάπου 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) ανοικτά των ανατολικών ακτών της νήσου.

China has sent its second aircraft carrier into the waters off the Taiwan Strait’s southeast coast ahead of a meeting between Taiwan President Tsai Ing-wen and US House of Representatives Speaker Kevin McCarthy in LA.#china #taiwan #WENews

