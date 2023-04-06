Το 50% του συνόλου των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νέα πρόσωπα, που δεν είναι εν ενεργεία βουλευτές.

Τους υποψήφιους βουλευτές για την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για πολίτες, καταξιωμένους στις τοπικές κοινωνίες και στο επάγγελμά τους. «Και όλοι τους πιστοί στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2027» συμπληρώνει η Πειραιώς.

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Μητσοτάκης: Αποδείξαμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας

Ανανεωμένα κατά το ήμισυ

Το 50% του συνόλου των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νέα πρόσωπα.

Είναι άτομα χωρίς συμμετοχή, μέχρι σήμερα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα οποία θα διεκδικήσουν για πρώτη φορά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό 42%, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των νέων υποψηφίων είναι τα 44 έτη.

Δείτε τους νέους υποψήφιους βουλευτές:

ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΒΑΡΕΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΔΑΓΡΕΣΧΡΗΣΤΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΔΑΜΙΑΝΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΛΑΟΥΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΘΕΚΛΑΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΣΑΚΙΜΠΜΑΡΙΑΜΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΦΑΙΔΡΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΤΣΑΠΑΛΟΣΟΜΗΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΦΥΡΙΓΟΥ – ΚΟΝΣΟΛΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΔΡΕΑΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΑΤΡΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΕΝΙΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΡΑΜΑΛΗΣΜΑΡΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΙΩΑΝΝΙΔΗΣΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΚΚΟΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΑΝΙΑΤΗΣΜΑΡΩΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΝΕΣΤΟΡΑΑΦΡΟΔΙΤΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΛΚΜΗΝΗΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΒΕΤΖΗΦΩΤΕΙΝΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΙΑΤΡΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.)
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΥΡΗΦΕΒΡΩΝΙΑΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΒΛΑΧΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΑΛΑΓΙΑΜΑΡΙΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΓΚΑΝΙΑΤΣΑΑΙΜΙΛΙΑΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΑΠΑΛΕΞΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΑΤΡΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΣΑΚΚΑΡΕΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΓΓΕΛΙΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΖΑΧΑΡΑΚΗΣΟΦΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΛΑΝΤΖΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΤΣΑΝΔΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΛΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΡΙΚΕΤΟΣΣΠΗΛΙΟΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΤΣΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ./Γ.Λ.Κ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΑΜΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΤΣΙΝΤΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΩΡΟΒΙΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΜΠΟΥΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΤΑΝΤΑΡΟΥ – ΚΡΙΓΓΟΥΘΕΟΔΟΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΓΟΛΕΓΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΑΛΙΑΝΗΦΩΤΕΙΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΜΠΕΝΤΕΒΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΤΑΣΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΤΑΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΤΑΣΣΚΟΥΤΕΡΗΦΩΤΕΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣΓΙΑΝΝΙΑΕΥΣΤΑΘΙΑΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΑΧΑΪΑΣΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΑΧΑΪΑΣΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΧΑΪΑΣΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΑΧΑΪΑΣΣΥΝΟΔΙΝΟΥΕΥΡΩΠΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣΤΡΑΧΗΛΗΑΘΗΝΑΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣΤΣΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣΤΣΩΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΛΟΓΟΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣΑΡΤΕΜΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΤΗ – ΠΛΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΙΔΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΖΙΟΥΤΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΚΑ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΑΒΑΣΑΣΟΦΙΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΠΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΑΝΔΡΟΥΕΛΕΝΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΒΡΕΤΤΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΛΙΒΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜΕΛΙΔΩΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜΟΝΕΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΕΥΓΕΝΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΕΤΡΑΚΑΕΛΕΝΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΥ ΑΕ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΟΥΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑΣΠΥΡΙΔΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΤΙΣΤΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΙΜΟΥΑΣΠΑΣΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΑΓΑΤΣΑΑΡΙΑΔΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΒΑΡΣΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΒΡΥΝΑΦΩΤΕΙΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΝΕΤΖΗΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΡΥΔΑΣΦΩΤΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΜΗΚΑΜΑΡΙΑΝΘΗΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΣΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝΓΙΑΤΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΟΓΙΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΡΑΜΑΣΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΔΡΑΜΑΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΜΑΣΤΑΣΣΟΥΜΙΧΑΗΛΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΠΑΡΑΕΥΓΕΝΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΝΟΗΛΙΑΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΥΛΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΣΚΙΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΑΣΤΡΙΝΑΚΗΧΡΥΣΟΥΛΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΛΛΙΑΦΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΟΥΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΡΑΘΑΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥΙΣΜΗΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΜΑΚΡΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΕΙΡΗΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΣΥΡΕΓΓΕΛΑΜΑΡΙΑΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΜΙΧΑΗΛΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΦΤΑΚΛΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΒΡΟΥΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ – ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΕΒΡΟΥΚΟΣΜΙΔΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΒΕΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣΛΑΓΟΣΦΩΤΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΑΜΑΤΕΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΡΟΕΔΡ. ΣΥΛΛ.ΓΟΝ. & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ «Η ΠΙΣΤΗ»
ΕΥΒΟΙΑΣΤΡΙΓΩΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘΩΜΑΪΣΙΑΤΡΟΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΜΑΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥΛΙΒΕΡΗΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΕΤΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
ΗΛΕΙΑΣΒΑΡΟΥΞΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΕΚΔΟΤΗΣ
ΗΛΕΙΑΣΒΛΑΓΚΟΥΛΗΑΝΝΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΛΕΙΑΣΚΑΛΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΙΑΣΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΑΝΗΙΑΤΡΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)
ΗΜΑΘΙΑΣΓΟΥΛΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣΤΟΥΠΕΚΤΣΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΝΔΡΕΑΚΗΑΝΤΙΓΟΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΤΙΣΤΑΚΗΕΛΕΝΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΗΛΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΜΑΡΙΑΛΕΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΑΣΠΑΛΑΚΗΘΕΟΝΥΜΦΗΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΑΣΠΑΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΝΤΟΥΜΑΕΡΙΚΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΞΑΡΧΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΟΡΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣΒΡΑΝΑΕΙΡΗΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣΔΕΛΗΚΑΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΚΑΒΑΛΑΣΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΒΡΕΚΟΣΦΩΤΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΤΑΛΝΤΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΠΑΝΙΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΝΔΥΛΗΑΓΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣΑΥΛΩΝΙΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΑΡΥΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΛΥΠΤΡΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΡΟΚΙΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΠΥΡΟΥΑΓΓΕΛΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣΣΑΡΔΕΛΗΣΜΑΡΑΓΔΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣΚΙΛΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣΠΑΚΑΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣΣΑΚΑΛΑΚΗΑΝΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΚΙΛΚΙΣΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΚΟΖΑΝΗΣΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣΠΡΩΪΟΥ – ΒΑΡΖΗΕΥΛΑΜΠΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΑΙΑΤΡΟΣ (ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΣΟΥΚΟΥΛΗΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝΚΑΦΟΥΡΟΣΜΑΡΚΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝΠΡΙΝΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ
ΚΥΚΛΑΔΩΝΧΑΛΚΙΑΑΝΘΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣΣΙΑΧΟΥΕΥΓΕΝΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣΜΙΧΑΗΛΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΛΑΚΩΝΙΑΣΦΡΑΓΚΗΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΠΕΤΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥΕΙΡΗΝΗΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΡΔΟΥΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α.
ΛΑΡΙΣΑΣΝΤΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΑΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥΒΛΑΣΣΗΕΛΕΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΛΕΣΒΟΥΒΑΤΗΑΦΡΟΔΙΤΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΛΕΣΒΟΥΜΕΛΑΤΟΥΦΩΤΕΙΝΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΕΣΒΟΥΠΙΠΙΝΗΣΙΑΣΩΝΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΕΣΒΟΥΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣΑΡΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣΑΥΓΕΡΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΑΤΡΟΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ) – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΧΟΥΒΑΡΔΑΕΥΤΥΧΙΑΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΚΑΘΗΝΙΩΤΗΟΥΡΑΝΙΑΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΓΥΦΤΕΑΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΟΥΜΑΝΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΝΙΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΑΡΑΠΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΓΑΪΤΑΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΙΩΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΖΑΓΚΑΜΑΡΙΑΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΝΕΛΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΕΙ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΝΤΕΡΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΑΠΡΑΛΟΥΠΑΤΑΠΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΟΡΙΛΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΜΑΡΙΑ – ΕΛΛΗΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣΗΘΟΠΟΙΟΣ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑΘΕΟΔΩΡΑΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΨΑΡΙΑΝΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΞΑΝΘΗΣΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥΧΙΟΥΜΕΪΡΑΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΞΑΝΘΗΣΓΙΟΥΣΟΥΦΝΤΕΛΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣΣΑΛΤΟΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΞΑΝΘΗΣΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕΛΛΑΣΠΟΖΙΔΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ)
ΠΕΛΛΑΣΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥΜΑΡΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣΜΠΕΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΥΜΑΡΙΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣΚΥΡΙΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣΜΠΕΪΝΤΑΡΗΙΩΑΝΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥΝΙΚΗΦΟΡΟΥΑΡΤΕΜΙΣΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΑΠΑΔΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΙΑΤΡΟΣ (ΔΙ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
ΡΕΘΥΜΝΟΥΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣΓΑΒΡΙΗΛΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗΣΚΑΤΡΑΝΤΖΗΜΟΥΣΤΑΦΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣΚΩΦΙΔΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΧΛΙΒΑΝΣΕΒΗΛΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΟΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΜΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ)
ΣΕΡΡΩΝΒΕΡΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΡΡΩΝΔΡΟΥΜΠΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΣΕΡΡΩΝΠΑΛΑΖΗΧΡΥΣΑΝΘΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α. – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝΞΑΝΘΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΕΛΤΣΗΠΑΥΛΙΝΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΗΛΙΑΔΟΥ –  ΤΑΧΟΥΣΟΦΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΣΤΑΥΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣΜΑΝΔΡΕΚΑΑΣΠΑΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣΧΑΣΟΥΡΑΣΞΕΝΟΦΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣτ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΜΥΛΩΝΑΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΑΡΓΑ – ΛΑΘΟΥΡΗΜΑΡΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΤΑΣΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣΕΒΑΣΤΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΝΙΩΝΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΝΙΩΝΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΙΟΥΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΧΙΟΥΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΧΙΟΥΤΣΑΠΗΜΑΡΚΕΛΛΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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