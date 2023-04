Το τέλος της έκθεσης με τίτλο This Current Between Us, την Κυριακή 9 Απριλίου στον Ιστορικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του project «Το Άλλο Σώμα –στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η έκθεση– και δίνει τη σκυτάλη σε μια πολυμεσική, διαδραστική παράσταση και εικαστική έκθεση που θα παρουσιαστεί το προσεχές φθινόπωρο στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ στο Κερατσίνι.

Το FACTORY. The Other Body έρχεται να συνδέσει το 1ο και 2ο μέρος του project Το Άλλο Σώμα και ταυτόχρονα να αποχαιρετήσει το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ που υπήρξε και η αρχική έμπνευση για την πραγματοποίηση της έκθεσης, αλλά και να αποκαλύψει αόρατες πτυχές του.

Το FACTORY. The Other Body μέσα από τρεις performances που παίζουν με τη μορφή και τη φόρμα (παρουσίασης), κινείται ανάμεσα στην αντίφαση της μνημειακότητας και της αντίληψης του εφήμερου, της δομής, της ευαισθησίας και της μετα-φυσικής, της πραγματικότητας και του ονείρου. Συνομιλεί με το εργοστάσιο, ως ένα ακόμα σώμα βιομηχανικού κτιρίου και ως βιομηχανικού αποθέματος μηχανών και συσκευών, προϊόντων που είναι καταδικασμένα, εν τέλει, να πεθάνουν στον βωμό της εξέλιξης, της ανανέωσης και της αύξησης της παραγωγικότητας. Τοποθετεί απέναντί τους σώματα ανθρώπων, δημιουργώντας μια υπόγεια και υπόκωφη συνομιλία-πάλη και στέκεται μπροστά στο όραμα ενός εργοστασίου, ενός βιομηχανικού τοπίου που οι πλευρές, οι όψεις και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του γίνονται ένα τοπίο παράδειγμα, όχι μιας κοινωνίας που δεν έχει πια προτάσεις γι΄αυτά αλλά δημιουργεί ένα ρέκβιεμ αντίληψης τους για το μέλλον μέσα από τα μορφικά και συγκινησιακά ερείπια και υπολείμματα, αναζητώντας δραματικά την (καινούργια) ταυτότητά τους.

Δράσεις 9/4/2023

I. Beautiful machines, strange days / Ευαγγελή Φίλη

18:00-21:00. Προαύλιος χώρος-γκαζόν, Performance installation

Η φωτογραφία από μια παλιά διαφήμιση της ΔΕΗ ζωντανεύει. Μια γυναίκα ανάμεσα σε ηλεκτρικές συσκευές που βελτιώνουν την καθημερινότητά της. Στο σώμα της οι επισκέπτες προσφέρουν και εναποθέτουν συσκευές*, μηχανές*, gadgets* που δεν χρησιμοποιούν πια. Ένα γυναικείο σώμα γίνεται βωμός απόσυρσης/ ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Έργο σε εξέλιξη που θα αποτελέσει και το πρώτο εν δυνάμει έργο του 2ου μέρους του project Το Άλλο Σώμα στο Κερατσίνι.

*Οι επισκέπτες καλούνται να φέρουν μαζί τους μια ηλεκτρική συσκευή που έχουν προς απόσυρση. Αν επιθυμούν, σημειώνουν το όνομά τους σε κατάλογο, για να καταγραφούν ως συνδημιουργοί του έργου.

II. Fuel tank / Βάλια Παπαχρήστου

21.15. Προαύλιος χώρος-Δεξαμενές. Dance perfomance, 20’

Ένα σώμα γυναίκας αιωρείται. Ένα σώμα που η σκιά του αναμετριέται με το μέγεθος μιας δεξαμενής καυσίμου, το τεράστιο αποτύπωμα ενός βιομηχανικού κόσμου. Ένα σώμα περπατάει τα ίχνη της επικράτειας ενός κόσμου που επιμένει να στέκει όρθιος, παρότι καταδικασμένος να πεθάνει.

III. Engines Calling / Δημήτρης Καμαρωτός, φωνή Αννα Παγκάλου και οι Γιώργος Τσομίδης, Στέλιος Θεοδώρου Γκλινάβος / Παντελής Μάκκας

22.00. Παλιό εργοστασίου. Sound & visual performance, 30’

Στο σώμα του παλιού εργοστασίου παραγωγής ρεύματος σε μια ακαθόριστη ώρα, σε έναν χώρο που με τον καιρό διαλύεται σε εκατό διαφορετικούς τόπους τους οποίους η μνήμη επιθέτει τον έναν πάνω στον άλλον, ταυτόχρονα, στατικά και σπαρακτικά, εμφανίζονται η ομορφιά, ο θάνατος, η μουσική, ο χρόνος, η καταστροφή, ο μύθος, το όνειρο, η λάμψη της φθοράς, η διάθεση ή η υποχρέωση να σταθεί κανείς μπροστά σε αυτό, παρατηρώντας το αδιάκοπα, με την επιθυμία να μην αλλάξει ποτέ.

Μέσα σε αυτό, ο Δημήτρης Καμαρωτός παρουσιάζει μια ηχητική performance στην οποία οι φωνές των μηχανών του παλιού εργοστασίου –χαλασμένες και παραμορφωμένες από τον χρόνο και τη σκουριά– αφυπνίζονται, αρθρώνουν ήχο, ξυπνούν για λίγο και καλούν για τη συνέχεια. Ηλεκτρονικά και αυτο-τροφοδοτούμενα ηχητικά περιβάλλοντα από το εσωτερικό του παλιού εργοστασίου ενώνονται με το αλγοριθμικό video interactive του Παντελή Μάκκα.

Συντελεστές:

Ιδέα, δημιουργική σύνθεση, επιμέλεια: Ελένη Καλαρά

Σχεδιασμός ηχοτοπίου, σύνθεση: Δημήτρης Καμαρωτός

Aλγοριθμικό video interactive: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμού: Χάρης Δάλλας

Performer: Δημήτρης Καμαρωτός, Παντελής Μάκκας, Βάλια Παπαχρήστου, Ευαγγελή Φίλη

Φωνή: Άννα Παγκάλου

Sound performer: Γιώργος Τσομίδης, Στέλιος Θεοδώρου Γκλινάβος

Οπτική εικόνα: The Birthdays Design

Φωτογραφία: Ιάσων Αθαναδιάδης

Τεχνικός ήχου: Σταμάτης Τσιμπίδης

Παραγωγή Blow Up

Powered by ΔΕΗ

Πληροφορίες

Ιστορικές Εγκαταστάσεις Ατμοηλεκτρικού Σταθμού ΔΕΗ, Νέου Φαλήρου

Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως, 185 47 Πειραιάς, Ελλάδα

Κυριακή 9 Απριλίου 2023

Συνολική διάρκεια: 18.00 – 23.00

Είσοδος ελεύθερη

Το “Factory. The Other Body” πραγματοποιείται στο πλαίσιο του project “Το Άλλο Σώμα”, σε συνεργασία της Blow-Up, της ΑΣΚΤ, της ΔΕΗ, και υποστήριξη των ΥΠΠΟΑ, και του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ